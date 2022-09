SumUp lancia SumUp Pay, il digital wallet con un piano di fidelizzazione

SumUp ha annunciato il lancio di SumUp Pay, il primo digital wallet pensato per rendere lo shopping locale più facile e conveniente, grazie ad un sistema di pagamento sicuro e veloce per i consumatori di tutta Europa e ad un programma di fidelizzazione integrato per sostenere i piccoli esercenti.

SumUp Pay è la prima app rivolta ai consumatori lanciata da SumUp e presenta numerose funzionalità, pensate proprio per migliorare l’esperienza degli utenti e rendere gli acquisti quotidiani il più possibile agevoli, veloci e contactless.

All’interno di SumUp Pay i consumatori ricevono infatti una Mastercard virtuale gratuita SumUp Pay, ricaricabile tramite un’altra carta o con bonifico bancario, per effettuare acquisti a distanza o di persona abilitati per Google Pay e Apple Pay, ma anche trasferimenti e prelievi.

Si accede così ad un programma di fidelizzazione integrato che punta a sostenere le attività commerciali locali: gli utenti potranno raccogliere premi per ogni euro speso tramite la propria carta virtuale SumUp Pay, ma anche guadagnare più punti pagando presso gli esercenti che utilizzano i terminali di SumUp. I punti raccolti potranno essere riscattati e utilizzati presso qualsiasi attività commerciale locale che accetti pagamenti con SumUp.

I pagamenti diventano inoltre ancora più veloci grazie alla possibilità di pagare con il proprio smartphone semplicemente scansionando tramite l’app i QR Code di SumUp messi a disposizione dagli esercenti. Il tutto assicurando transazioni con One-click secure remote payment per gli esercenti SumUp.

Infine, SumUp Pay consente ai consumatori di inviare e richiedere facilmente denaro agli amici.

L'applicazione SumUp Pay è disponibile gratuitamente in Italia, nel Regno Unito e in Germania tramite l’App Store di Apple e il Google Play Store. I nuovi utenti riceveranno, al termine della procedura di registrazione, un bonus di 10 euro da spendere presso qualsiasi esercente SumUp. I consumatori avranno a disposizione una panoramica completa delle transazioni in ordine cronologico, che potranno così monitorare in un unico luogo.

