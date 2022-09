Hasbro Pulse: la piattaforma per collezionisti disponibile anche in Italia

Hasbro ha annunciato che Hasbro Pulse, la celebre piattaforma online dedicata ad appassionati e collezionisti – finora disponibile solo per i consumatori di Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Germania – arriva finalmente anche in Italia, Francia, Spagna e Austria. I collezionisti dei 4 nuovi Paesi potranno acquistare su Hasbro Pulse prodotti esclusivi dei brands più iconici di Hasbro, come G.I. JOE, Power Rangers, Transformers e Avalon Hill, così come dei partner Fortnite e Ghostbusters, e degli immancabili MARVEL e Star Wars. Da oggi il sito europeo è accessibile al link eu.hasbropulse.com, finalmente i fan dei nuovi Paesi potranno avere accesso al catalogo Hasbro Pulse. Le novità per i più affezionati ai prodotti Hasbro non finiscono qui! Per la prima volta in assoluto, infatti, tutti gli appassionati che vivono in Italia, Francia, Spagna e Austria saranno invitati alla terza edizione della Hasbro Pulse Con, la convention digitale che si svolgerà dal 30 settembre al 1° ottobre 2022 e che promette ai fan esperienze uniche per celebrare i brand più iconici attraverso coinvolgenti panel, contenuti esclusivi, prodotti in anteprima, tante guest star, opportunità uniche per i membri Pulse Premium, interazioni con i fan collegati e tanto altro, il tutto accompagnato dalla musica di DJ Amen. Hasbro Pulse Con sarà trasmessa in diretta streaming esclusivamente sul canale YouTube Hasbro Pulse. Come accade già per Hasbro Pulse negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito, Hasbro Pulse EU presenterà nuove ed entusiasmanti uscite e offrirà attività dedicate all’affezionata community di collezionisti, tra pre-order, backstage, eventi esclusivi e tanto altro. Infine, Hasbro Pulse EU porterà in Italia delle vere chicche per i collezionisti hardcore: arriva anche HasLab, il progetto di crowdfunding di Hasbro Pulse che ha l’obiettivo di realizzare prodotti da sogno per i fedelissimi fan. Grazie al sostegno dei collezionisti che vorranno finanziare i progetti, verranno realizzati prodotti premium ed unici, in diverse scale e con diverse fasce di prezzo. Infatti, a partire da oggi e fino al 1° novembre, anche i clienti di Italia, Francia, Spagna e Austria potranno finanziare l’esaltante progetto di “MARVEL Legends HasLab Engine of Vengeance” per celebrare l’anniversario di Ghost Rider, da 50 anni alimentato dal sacro fuoco della vendetta e sempre in sella a una motocicletta da urlo! Sarà un’action figure esclusiva da 15 cm di Robbie Reyes (con una vera catena di metallo!) ed un veicolo premium ispirato al fumetto MARVEL Comics "All-New Ghost Rider" (2014). Il veicolo misura circa 46 cm di lunghezza, 19 cm di larghezza e 13 cm di altezza, completamente accessoriato con 20 LED che creano effetti luminosi per ricordare le fiamme del Fuoco Infernale, negli pneumatici, nel motore, nella griglia, nei tubi di scappamento e nel poggiatesta del sedile. Ultima chicca: per i fan più impazienti, c’è anche Hasbro Pulse Premium, un servizio speciale che offre vantaggi imperdibili, come la spedizione gratuita, l’early access ai prodotti in uscita e tanto altro.

