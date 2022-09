ASUS presenta lo chassis Prime AP201 MicroATX

ASUS ha annunciato lo chassis Prime AP201, caratterizzato da un design moderno e minimalista. La nuova proposta per gli amanti del PC fai-da-te è caratterizzata da dimensioni compatte, ma che tuttavia offrono supporto per radiatori, schede grafiche e alimentatori di grandi dimensioni in soli 33 litri di spazio.

Costruito per schede madri microATX, ASUS Prime AP201 offre l’equilibrio perfetto tra dimensioni e versatilità. Il suo volume totale è di soli 33 litri, quindi occupa molto meno spazio sulla scrivania rispetto a un tipico tower ATX, pur offrendo al suo interno tutto lo spazio necessario per alloggiare anche componenti di fascia alta. Ideale per assemblare un PC gaming, perfetto per realizzare una postazione indirizzata alla creazione di contenuti, l'AP201 supporta schede grafiche fino a 338 mm di lunghezza. Si tratta di uno spazio sufficiente per ospitare anche schede grafiche di fascia alta, fino alla ROG Strix GeForce RTX 3090.

Per quanti intendono installare un dissipatore a liquido AIO e spingersi ai limiti con un overclock aggressivo della CPU, il pannello superiore supporta radiatori fino a 360 mm, consentendo di montare facilmente un radiatore a tre ventole per ottenere massime prestazioni. Poiché l'AP201 può ospitare alimentatori standard per il formato ATX, coloro che sceglieranno il nuovo case ASUS Prime per realizzare il proprio PC avranno anche a disposizione un'ampia gamma di opzioni tra cui scegliere per l'alimentazione. Per assicurare un flusso d'aria eccellente e una prospettiva unica sui componenti interni del PC, i pannelli laterali e la parte anteriore di ASUS Prime AP201 presentano una rete metallica quasi filtrante. La maglia quadrata agisce come un'ampia presa d'aria, assicurando flussi d'aria fresca per tutti i componenti interni, ma lasciando comunque in mostra l'hardware all’interno. L'illuminazione con LED ARGB risulta infatti ancora evidente, grazie ai motivi moiré creati dalle linee parallele della rete.

Prime AP201 offre una porta USB Type-C sul pannello frontale in grado di raggiungere una velocità di trasferimento di 10Gbps, assicurando che ognuna di queste opzioni sia sempre a portata di mano. Sono presenti anche due porte USB Type-A e un jack per microfono e cuffie, tutti collocati sul pannello frontale, anziché sulla parte superiore, di gran lunga la localizzazione più comoda per un PC desktop.

Lo chassis microATX ASUS Prime AP201 è già disponibile presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico di 99,90€ IVA inclusa.

