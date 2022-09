ReEsty: nasce il social network per il Real Estate

E' nato ReEsty, un nuovo portale con una forte vocazione social ma che è molto più di una community basata sulle immagini. E non ha nulla a che vedere con il “solito” portale di annunci. L’universo digitale ideato da Stefano Martini per il mondo del Real Estate racchiude tutti gli strumenti necessari a semplificare il lavoro degli agenti, traghettando finalmente il mondo delle agenzie immobiliari nel pieno della Rivoluzione Digitale. Il Metaverso è già visitabile, il sito aprirà i battenti tra pochi giorni, mentre l’app arriverà negli store a dicembre 2022. Ad oggi 50 agenzie si sono già preregistrate per cogliere l’occasione di essere tra le prime a usare ReEsty. Come funziona Entrando in ReEsty gli agenti immobiliari possono creare in pochi minuti un profilo personalizzato con il logo dell’agenzia, pubblicare con grande facilità le foto e i video delle proprietà di cui si occupano, organizzare visite virtuali e presentare a un pubblico selezionato un nuovo immobile. Più in generale ogni operatore o agenzia ha a portata di mano tutta una serie di strumenti che semplificano il lavoro quotidiano, dall’agenda degli appuntamenti ai webinar di formazione gratuiti. «ReEsty è molto diverso dai tanti portali di annunci online, principalmente per tre ragioni – spiega Stefano Martini, CEO di ReEsty e agente immobiliare con esperienza decennale.

Primo, consente agli utenti in cerca di una casa di visualizzare gli immobili nel modo a cui i social network ci hanno abituato: attraverso un feed di immagini. Le foto sono l’elemento che cattura l’interesse di chi è in cerca di una casa, che sia da abitare o da mettere a reddito.

Secondo, ReEsty ospita solo agenzie e agenti qualificati , i privati non possono iscriversi come venditori.

Terzo, offre strumenti digitali avanzati per prendere appuntamenti in modo automatizzato, informarsi sulle novità del settore e incontrare i potenziali clienti nel Metaverso».

Quando qualcuno è interessato a organizzare una visita può semplicemente fare tap nell’app o clic da desktop sul calendario dell’agente che ha in carico quell’immobile, così da visualizzare le sue disponibilità e fissare un appuntamento. Oppure può chiamare l’agenzia, sempre in modo molto immediato, per parlare di persona con un operatore. Tutte le operazioni possono essere svolte da agenti e clienti all’interno della piattaforma. Un accesso privilegiato al Metaverso

Nascendo nel 2022, ReEsty non poteva che esistere anche nel Metaverso, dove gli agenti immobiliari possono incontrare clienti e partner all’interno di stanze virtuali personalizzate con loghi e annunci pubblicitari. «Nel Metaverso di ReEsty è possibile organizzare webinar con i clienti interessati ai servizi dell’agenzia, così da raccontare il proprio lavoro in modo accattivante e diretto, oppure presentare attraverso foto e filmati una nuova proprietà sul mercato. Nel momento in cui si utilizza una stanza virtuale è possibile mostrare una serie di contenuti brandizzati e annunci pubblicitari relativi ai propri servizi o a quelli di terzi, monetizzando così lo spazio» sottolinea Martini. Ogni webinar può ospitare fino a 50 invitati, che possono iscriversi in modo facile e veloce grazie a Eventbrite. Il numero di ospiti è pensato per ottimizzare il lavoro degli agenti senza sovraffollare le stanze virtuali, permettendo così un’interazione priva di intoppi tra tutti i partecipanti, che entreranno nel webinar con il loro avatar e potranno fare domande e chiedere informazioni aggiuntive.

ReEsty è user friendly e adatto anche a chi non ha dimestichezza con la tecnologia. Inoltre non ha costi nascosti: sarà gratis per tutti fino a febbraio 2023, mentre da marzo è previsto un abbonamento mensile o annuale. «Abbiamo ideato il servizio in modo che sia abbordabile anche per il singolo agente e perché non abbia un impatto significativo sulle spese correnti delle agenzie – spiega il CEO. L’abbonamento a ReEsty costituirà un prezzo certo, senza aumenti nel tempo. E l’uso del Metaverso è incluso nell’offerta base». Gli agenti potranno pubblicare senza limiti tutti gli annunci di cui hanno bisogno per lavorare. E potranno partecipare ai webinar gratuiti o acquistare i corsi organizzati da partner selezionati ed enti certificati. ReEsty offre ai professionisti del settore l’opportunità di crescere professionalmente frequentando una vera e propria università digitale. L’unico “limite” imposto sarà relativo al numero di webinar e incontri nel Metaverso che ogni agenzia potrà organizzare quotidianamente, per non rischiare che un eccesso di offerta confonda i potenziali clienti. Tutte le agenzie che vogliono avere l’opportunità di usare gratis per 4 mesi ReEsty possono preregistrarsi su www.reesty.it.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita