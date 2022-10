Jabra, la gamma Engage si arricchisce con due nuove cuffie per i contact center

Jabra ha ampliato la linea Engage con due nuovi prodotti progettati per potenziare i contact center digitali e migliorare la customer experience: Jabra Engage 50 II e Jabra Engage 40.

La chiarezza del parlato è un attributo importante per i contact center, poiché influisce direttamente sulla customer experience. Tenendo presente questo aspetto, Jabra Engage 50 II utilizza algoritmi avanzati per ricevere la voce degli utenti e analizzare i rumori di fondo. Il suo sistema a 3 microfoni supera gli standard del Microfono Premium per Open Office** di Microsoft grazie alla capacità di rimuovere fino a 36 decibel di rumore, consentendo l'esperienza di chiamata più chiara possibile e un’impeccabile trascrizione delle conversazioni.

Engage 50 II introduce anche una funzione SmartRinger regolabile e udibile che avvisa gli utenti delle chiamate in arrivo anche quando questi non la indossano. La cuffia è dotata di un controller di collegamento removibile, con una rotella per il volume, progettato per essere posizionato sulla scrivania accanto alla tastiera e per offrire un accesso immediato a tutti i controlli. Questa funzione semplifica il lavoro ibrido in movimento, poiché gli agenti non dovranno più preoccuparsi di perdere una chiamata se si allontanano dalla scrivania.

Jabra Engage 40 invece è ultraleggera e presenta cuscinetti angolati dal design intelligente e un innovativo motivo a forma di labirinto all'interno di ciascun padiglione auricolare per alleviare la pressione. La protezione dell'udito integrata, i due microfoni di alta qualità, i padiglioni isolanti dal rumore e la tecnologia avanzata degli altoparlanti ottimizzano ogni parola pronunciata. Engage 40 è inoltre dotata di un'unità di controllo in linea che consente agli agenti di gestire le chiamate alla velocità della luce grazie ai pulsanti programmabili.

Jabra Engage 50 II e Engage 40 trascendono il ruolo tradizionale delle cuffie, agendo come sensori che forniscono dati critici sulla qualità audio e sulle prestazioni delle conversazioni.

Nel lavoro ibrido, può essere difficile per le operazioni del contact center e per gli agenti capire se stanno fornendo un'ottima qualità audio e conversazioni chiare. I dati sono disponibili attraverso un Software Development Kit, al quale si può accedere tramite integrazioni precostituite con, tra gli altri, Nectar, Operata e Virsae.

