Snapdragon Cockpit a bordo della nuova Volvo EX90

Qualcomm ha annunciato che il prossimo SUV di lusso Volvo EX90 sarà equipaggiato con le piattaforme Snapdragon Cockpit.

Utilizzando le più recenti Snapdragon Automotive Platforms, il sistema di infotainment dell'EX90 sarà veloce più del doppio, mentre la sua generazione grafica sarà fino a dieci volte più veloce.

Le piattaforme Snapdragon Cockpit contribuiscono ad alimentare sistemi di infotainment di bordo intuitivi, offrendo esperienze di bordo coinvolgenti e di alto livello.

Questa tecnologia consente di abilitare funzioni come il controllo vocale e tattile senza soluzione di continuità con uno o due clic sugli schermi al volante, sul cruscotto e sul display proiettato sul parabrezza. I conducenti avranno accesso a due schermi, uno che li aiuterà a navigare senza soluzione di continuità tra le mappe, i media e i contatti telefonici e un altro schermo più piccolo, dietro il volante, che offrirà in modo affidabile informazioni incentrate sulla guida, come indicazioni stradali, velocità e autonomia.

Quest'ultimo annuncio si aggiunge alla collaborazione in rapida crescita di Qualcomm con le principali case automobilistiche mondiali. Proprio il mese scorso, in occasione del suo primo Automotive Investor Day, Qualcomm ha annunciato che la pipeline di progetti automobilistici dell'azienda è cresciuta fino a 30 miliardi di dollari, grazie all'adozione delle sue soluzioni Snapdragon Digital Chassis nell'industria automobilistica.

