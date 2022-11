Crosscall lancia Core-Z5, lo smartphone 5G garantito 5 anni

Crosscall, il produttore francese di smartphone e tablet ultra-resistenti, impermeabili e durevoli, ha annunciato il lancio di CORE-Z5, il suo primo smartphone 5G che raggiunge livelli di potenza inediti grazie al processore Qualcomm QCM6490 e alla compatibilità con le reti di ultima generazione (5G, Wi-Fi 6/6E): una combinazione progettata per offrire una qualità di servizio ottimale in ogni circostanza. L’affidabilità, la durata e la robustezza del CORE-Z5 lo rendono adatto alle condizioni più difficili. È il primo smartphone 5G con una garanzia totale di 5 anni nel settore della telefonia.

Il processore Octa-Core Qualcomm QCM6490 è stato scelto dagli ingegneri del marchio francese per le sue prestazioni e i vantaggi offerti dal programma “Extended Life”, con aggiornamenti garantiti sia per il sistema operativo che per la sicurezza.

Il CORE-Z5 è certificato AER (Android Enterprise Recommended), ovvero soddisfa i requisiti di sicurezza e aggiornamento di questa certificazione, oltre a semplificare l’implementazione e la gestione delle flotte mobili all’interno delle aziende.

Il CORE-Z5 è ultra-resistente ed è in linea con lo standard militare MIL-STD-810H che prevede ripetuti test alle sollecitazioni meccaniche in condizioni climatiche eccezionali (da -25° a +60°), nonché cadute da 2 metri su superfici dure: viene inoltre garantita l’impermeabilità in rapporto a diversi tipi di liquido (acqua fredda, olio di scarico, prodotti corrosivi ecc.).

Gli ingegneri di Crosscall hanno prestato particolare attenzione alla durata della batteria, il criterio più importante nella scelta di uno smartphone. La batteria ad alta capacità del CORE-Z5 (4.950 mAh), unita a componenti a basso consumo, garantisce infatti fino a 44 ore di autonomia in conversazione. La ricarica è rapida e servono appena 42 minuti per ricaricare al 50%. Inoltre, il CORE-Z5 offre anche la ricarica inversa: può essere usato come batteria mobile per caricare il telefono di un collega o di un amico, o anche un altro dispositivo – come delle cuffie o una torcia – grazie al doppio cavo USB-C incluso nella confezione eco-compatibile.

La vita complessiva della batteria corrisponde a 800 cicli di ricarica, consentendo all’utente di poter contare su un dispositivo la cui autonomia sarà un vantaggio quotidiano che durerà per diversi anni. L’azienda francese spera infatti di ridurre la velocità di sostituzione dei telefoni cellulari, obiettivo essenziale del brand nell’ambito del suo impegno a favore di una telefonia più responsabile e sostenibile, che risponda alle attuali problematiche ambientali ed economiche.

