Amazon: anche in Italia la funzionalità Alexa Smart Properties for Senior Living

Amazon ha annunciato oggi l’arrivo in Italia di Alexa Smart Properties for Senior Living, l’innovativa soluzione che consente alle case di riposo di integrare Alexa nelle proprie strutture. Alexa Smart Properties for Senior Living è progettata specificamente per le esigenze degli anziani e di chi se ne prende cura, consentendo ai residenti delle RSA di rimanere sempre connessi, informati e intrattenuti, semplicemente chiedendo ad Alexa.

“Riteniamo che la natura intuitiva e accessibile della voce e di Alexa possa aiutare e al contempo intrattenere i clienti in molti contesti, sia dentro che fuori casa”, ha dichiarato Meryem Tom, Director Alexa Enterprise EU, Amazon. “Siamo entusiasti di estendere le esperienze già apprezzate dai nostri clienti anche alle case di cura per anziani e offrire a queste strutture nuovi modi di supportare il proprio personale, fornendo assistenza personalizzata agli ospiti.”

Alexa Smart Properties for Senior Living consente ai residenti delle RSA di contattare facilmente i propri cari grazie alle chiamate Alexa-to-Alexa e vedersi in tranquillità, tramite comode videochiamate. Questa nuova soluzione può anche supportare i gestori della struttura a personalizzare le esperienze dei residenti e assisterli nelle diverse attività quotidiane, per esempio visualizzando attività, menu e promemoria attraverso i dispositivi Echo Show di Amazon dotati di schermo.

Il personale delle RSA può comunicare in modo più efficiente con gli ospiti sfruttando le funzioni di Alexa, che consentono di effettuare annunci, chiamate vocali e video ad altri dispositivi con integrazione Alexa all’interno della struttura. Con Alexa Smart Properties for Senior Living, le case di riposo possono rendere i loro assistiti maggiormente indipendenti tramite le funzioni di Alexa relative alla Smart Home, come luci e prese intelligenti e il controllo di tapparelle o termostati, consentendo agli anziani di controllare l’ambiente in cui vivono semplicemente tramite la voce, risparmiando tempo al personale che potrà concentrarsi sulle attività di assistenza e cura.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita