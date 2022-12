Taglio del nastro per i nuovi data center Aruba a Ponte San Pietro (BG)

Si è svolta a Ponte San Pietro (BG) l’inaugurazione con il taglio del nastro dei due nuovi Data Center Aruba di ultima generazione e di un Auditorium spazio eventi innovativo. Le nuove infrastrutture sorgono all’interno del Global Cloud Data Center di Aruba, il data center campus più grande d’Italia con i suoi 200.000 mq di superficie, che continua così ad espandersi e a portare innovazione sul territorio.

A prendere parte al momento inaugurale (da sinistra a destra nella foto) sono stati Delia Bucarelli, Vice Questore Vicario di Bergamo, Claudia Maria Terzi, Assessore alle Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Pasquale Gandolfi, Presidente della Provincia di Bergamo, Matteo Macoli, Sindaco di Ponte San Pietro e Vicepresidente della Provincia di Bergamo, Susanna Santini, Presidente di Aruba, Stefano Cecconi, Amministratore Delegato di Aruba, Fabio Biancucci, Architetto di Aruba, Loredana Poli, Assessora all’istruzione, università, formazione, sport e tempo libero, politiche per i giovani, edilizia scolastica e sportiva, la Senatrice Dott.ssa Daniela Andreini, Prorettrice dell’Università degli Studi di Bergamo.

Oggi 1° dicembre, a partire dalle 14.30 si terrà il primo Open Day del Global Cloud Data Center: una giornata alla scoperta del campus di Aruba. Nel corso del pomeriggio gli esperti Aruba saranno a disposizione per le visite guidate del campus: i suoi tre data center, gli edifici, le sale dati, gli impianti idroelettrici e fotovoltaici progettati per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente. L'evento sarà anche il momento per festeggiare il finale di stagione World Superbike, che ha visto l'Aruba.it Racing - Ducati Team vincere il titolo di campioni del mondo, con la presenza del pilota Alvaro Bautista. L’evento è gratuito e aperto al pubblico previa registrazione.

Il network europeo dei data center Aruba continua ad ampliarsi: diventano tre i moduli di cui si compone attualmente il Global Cloud Data Center di Ponte San Pietro, a cui si affiancano due ulteriori DC proprietari ad Arezzo ed il campus di Roma di prossima apertura presso l’area del Tecnopolo Tiburtino. A completare la rete dei Data Center Aruba, un’ulteriore struttura proprietaria che sorge a Ktiš (Repubblica Ceca), principalmente dedicata ai paesi dell'Europa centrale e orientale, ed una rete di data center partner che erogano servizi a livello europeo da Praga, Francoforte, Parigi, Varsavia e Londra.

