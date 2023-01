Al CES 2023, la nuova collezione di TV OLED 2023 firmata LG

In occasione del CES 2023, LG Electronics (LG) presenterà la nuova collezione di TV OLED 2023.

Punte di diamante della collezione LG OLED 2023 sono i nuovi TV OLED evo delle serie Z3, G3 e C3. Questi nuovi modelli offrono maggiore luminosità e accuratezza dei colori, oltre a una chiarezza dei dettagli sorprendente, grazie alla precisione e alle prestazioni della tecnologia LG OLED evo e al nuovo processore α9 AI Gen6.

Per garantire un'eccezionale qualità delle immagini e del suono, il nuovo processore della serie Alpha utilizza la più sofisticata tecnologia di Deep Learning sviluppata da LG.

La funzione AI Picture Pro offre un upscaling migliorato per una maggiore chiarezza e un tone mapping ottimizzato che aiutano a rivelare la profondità e i dettagli di ogni fotogramma. AI Picture Pro integra inoltre una tecnologia di elaborazione delle immagini che rileva e ottimizza la resa degli oggetti in primo piano, come i volti delle persone, per conferirgli una qualità HDR più realistica. Oltre a perfezionare la riproduzione delle immagini, il processore α9 AI Gen6 è alla base della funzione AI Sound Pro che rende più coinvolgenti le azioni sullo schermo grazie al suono surround virtuale 9.1.2 degli altoparlanti integrati nel TV.

Un altro aggiornamento significativo presente nella serie OLED evo G 2023 è la tecnologia LG Brightness Booster Max, che integra un nuovissimo sistema di controllo della luce e degli algoritmi di potenziamento per aumentare la luminosità fino al 70%. La luminosità viene mappata e controllata pixel per pixel, ottenendo immagini più nitide e realistiche.

I modelli OLED evo della serie G3 offrono inoltre un nuovo raffinato design, chiamato One Wall. Grazie al montaggio a parete completamente a filo muro, che non lascia alcuna fessura visibile, i TV della serie G3 portano stile ed eleganza naturale all’interno di ogni ambiente domestico.

I TV OLED LG 2023 inoltre sono progettati per essere più rispettosi dell'ambiente in tutto il ciclo di vita, dalla produzione fino allo smaltimento. Non avendo un’unità di retroilluminazione, i TV OLED LG richiedono meno materiali per la produzione rispetto a un TV OLED convenzionale. Inoltre, utilizzano molti componenti realizzati con plastiche riciclate e vengono spediti in imballaggi realizzati con materiali riciclabili e con stampa monocolore. Tutti i TV OLED LG 2023 hanno ricevuto la certificazione di bassa emissione di luce blu dall’istituto TÜV Rheinland e di assenza di sfarfallio dall’istituto UL Solutions.

Anche l’esperienza utente viene rinnovata all’interno della nuova collezione di TV OLED LG 2023. I TV OLED 2023 sono infatti dotati dell'ultima versione di webOS e di All New Home, un'interfaccia utente ridisegnata che offre un'ampia gamma di opzioni di personalizzazione e maggiore comodità rispetto al passato. Le nuove "schede rapide" offrono un facile accesso ai contenuti e ai servizi più utilizzati, raggruppandoli in categorie logiche come Home Office, Gaming, Music e Sports. Il nuovo webOS consente a chiunque utilizzi il televisore di godere di raccomandazioni personalizzate in base alle proprie preferenze, determinate in base alla cronologia e alle abitudini di visione.

L'esperienza personalizzata dei TV OLED LG è completata dall'AI Concierge, che offre una lista di contenuti selezionati in base all'utilizzo passato e alle ricerche effettuate, oltre a fornire una selezione di contenuti di tendenza da sfogliare.

Progettati per offrire esperienze di home cinema sorprendenti, i TV OLED LG continuano a supportare le funzionalità di miglioramento dell'immagine e dell'audio di Dolby Vision e Dolby Atmos. Inoltre, i TV LG 2023 si integrano perfettamente con le soundbar LG 2023, offrendo un suono surround multicanale eccezionale con qualità IMAX potenziata da DTS:X. I TV e le soundbar LG offrono la funzione WOW Orchestra, che sincronizza i canali audio di entrambi i prodotti per produrre un suono più potente e coinvolgente.

I TV OLED LG 2023 supportano un'ampia gamma di funzioni compatibili con lo standard HDMI 2.1a. Sono anche i primi televisori certificati dall'organizzazione HDMI per il Quick Media Switching VRR (QMS-VRR), annunciato di recente: QMS-VRR è in grado di eliminare la "schermata nera" temporanea che compare quando si passa da un contenuto all'altro riproducendolo da dispositivi sorgente diversi collegati tramite le porte HDMI 2.1a del televisore.

I televisori OLED LG si confermano infine dei perfetti alleati per gli amanti dei videogiochi grazie a un tempo di risposta di 0,1 millisecondi, un basso input lag e fino a quattro porte HDMI2.1a. I TV OLED LG sono inoltre dotati della funzione Game Optimizer, che consente di spostarsi rapidamente tra le funzioni specifiche per il gioco, come le preimpostazioni di visualizzazione dei generi di gioco. Dal Game Optimizer si può accedere facilmente anche alle impostazioni per G-SYNC Compatible, FreeSync Premium e alla frequenza di aggiornamento variabile (VRR).

