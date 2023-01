Apple Fitness+ svela le novità per il nuovo anno

Apple Fitness+ presenta nuovi modi per migliorare il proprio benessere generale nel nuovo anno. Sono già disponibili infatti il servizio kickboxing, un nuovo tipo di allenamento cardio total body. Meditazione e Sonno, il nuovo programma di meditazione, si aggiunge agli altri nove temi del catalogo, tutti pensati per rendere la pratica della mindfulness da parte degli utenti ancora più efficace. Per aiutare gli utenti ad iniziare, viene lanciato un nuovo programma chiamato Introduzione a Meditazione e Sonno, che aiuterà gli utenti a rilassarsi prima di andare a letto e a impiegare meno tempo per addormentarsi.

Inoltre, nella serie “Artista in primo piano” vengono aggiunti nuovi allenamenti con la musica di Beyoncé, fra cui anche brani di Renaissance, il suo ultimo album, portando così la sua musica iconica sul servizio. Passeggiamo inaugura la sua quinta stagione con nuovi ospiti, tra cui l’attrice nominata ai Golden Globe Jamie Lee Curtis, la conduttrice di un talk show notturno Amber Ruffin, il campione olimpico di pattinaggio artistico Nathan Chen e l’attrice tedesca Nina Hoss. Fitness+ avrà due nuove raccolte, “La tua rinascita Fitness in 6 settimane” e “Aumenta il tuo Core Training”, e dà il benvenuto a tre nuovi trainer.

Gli allenamenti di kickboxing aiutano a esercitare tutti i muscoli e sono eccellenti per sviluppare forza, resistenza, coordinazione ed equilibrio. Ogni allenamento consiste in una serie di movimenti distinti, seguiti da un ultimo round che combina i movimenti appena appresi in un intervallo di un minuto in cui dare il massimo. Non occorrono attrezzi particolari e le sessioni durano 10, 20 o 30 minuti.

L’allenamento di kickboxing è condotto da due trainer Fitness+. Jamie-Ray Hartshorne, che gli utenti conoscono e amano per gli allenamenti HIIT, con tapis roulant e Corriamo, si è allenato nel muay thai e ha gareggiato come professionista in Thailandia.

Apple Fitness+ è disponibile come servizio in abbonamento al costo di € 9,99 al mese o € 79,99 all’anno, e può essere condiviso con altre cinque persone in famiglia.

Fitness+ è incluso nel piano Apple One Premium che, dove disponibile, offre accesso anche a Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e iCloud+ con 2TB di spazio di archiviazione; il piano può essere condiviso con altri cinque familiari.

