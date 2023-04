Nuovo proiettore Panasonic LCD UST PT-CMZ50: grandi immagini da distanze ultra-corte

Panasonic Connect Europe ha annunciato il lancio del nuovo proiettore LCD PT-CMZ50 progettato per offrire immagini di grandi dimensioni da distanze ultra-corte che garantisce ombre ridotte al minimo, facilità d'installazione e di configurazione. Ideale per l'uso in aule e sale riunioni, oltre che in contesti di entertainment e musei, questo proiettore a ottica ultra corta da 5.200 lm può essere installato a solo 1 cm dallo schermo ed è in grado di fornire immagini coinvolgenti, anche in condizioni di luce intensa o in spazi complessi in termini di installazione.

Il proiettore CMZ50 offre immagini da 80 pollici con installazione da circa 1 cm, consentendo ai relatori di lavorare in tutta sicurezza senza preoccuparsi della presenza di ombre sullo schermo o di essere abbagliati dalla luce dell'obiettivo, fornendo così ai partecipanti in loco e a coloro che seguono da remoto una visione chiara e dettagliata dei contenuti proiettati. Per offrire immagini brillanti anche in presenza di illuminazione ambientale intensa, la sorgente di luce laser del PT-CMZ50 eroga 5.200 lm con contrasto dinamico di 3.000.000:1, mentre la risoluzione WUXGA uniforme facilita la lettura delle parti di testo di piccole dimensioni. Per gestire al meglio la sempre maggiore diffusione di segnali ultra-widescreen, il proiettore supporta segnali d'ingresso 2560x1080 (21:9) e 3240x1080 (27:9) e segnali d'ingresso 4K, facendo di questo dispositivo la soluzione ideale per l'utilizzo in sale di videoconferenza che, ad esempio, utilizzano Microsoft Teams Rooms.

Questo proiettore portatile è facile da installare in qualsiasi ambiente, grazie a semplici opzioni di montaggio a soffitto e a parete. Nei casi d'uso più complessi, l'immagine può essere spostata digitalmente ±10% V/H e adattata allo schermo utilizzando il Digital Zoom Extender e la funzione Image Shift tramite telecomando. Dopo l'installazione, la messa a fuoco può anche essere regolata semplicemente utilizzando il telecomando.

I relatori possono iniziare la loro presentazione senza attendere che il proiettore si riscaldi. Le immagini appaiono circa un secondo dopo l'accensione, mentre il controllo CEC gestito sul connettore HDMI accende l'unità e il contenuto riprodotto dal dispositivo viene visualizzato automaticamente. È inoltre presente un'uscita HDMI per l'eventuale collegamento ad un secondo proiettore. La proiezione wireless funziona con il sistema di presentazione wireless PressIT o il modulo wireless serie AJ-WM50 di Panasonic.

Il rilascio del proiettore Panasonic PT-CMZ50 è previsto per il secondo trimestre del 2023.

