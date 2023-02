Jabra lancia il sistema PanaCast 50 Video Bar per facilitare le riunioni professionali ibride

Jabra, leader nelle soluzioni audio e video personali e professionali, ha presentato a ISE 2023 il sistema PanaCast 50 Video Bar come integrazione del portafoglio di soluzioni della videocamera PanaCast 50 per sale riunioni di piccole e medie dimensioni.

Il sistema PanaCast 50 Video Bar offre la stessa collaudata esperienza d'uso delle altre due soluzioni del portafoglio. Con anche una copertura completa dell'ambiente grazie all'esclusivo sistema multi-camera Panoramic-4Kcon campo visivo di 180°, che garantisce una rappresentazione fedele delle persone presenti nella stanza. Dispone inoltre di otto microfoni di livello professionale con rilevamento della voce e algoritmi intelligenti che identificano e rimuovono automaticamente gli echi residui e i rumori statici, nonché di un sistema di quattro potenti altoparlanti in una configurazione stereo a zero vibrazioni. Allo stesso tempo, le sue Intelligent Meeting Room Experiences - che includono Virtual Director, Intelligent Zoom e Dynamic Composition - offrono la migliore esperienza per i partecipanti da remoto.

Il sistema PanaCast 50 Video Bar è progettato per adattarsi all'evoluzione delle esperienze UC e alle esigenze dei luoghi di lavoro ibridi grazie alla sua piattaforma software alimentata dall'Intelligenza Artificiale. Soprattutto, è facile da installare, gestire e utilizzare: tutto ciò che serve per le videoconferenze è incorporato nel sistema di controllo, con un semplice tasto one-touch per la partecipazione, senza bisogno di dispositivi aggiuntivi, consentendo un'implementazione e una gestione semplice, sicura e scalabile in qualsiasi ambiente di piccole e medie dimensioni.

Principali caratteristiche del sistema PanaCast 50 Video Bar:

Barra video integrata che supporta le applicazioni UC native come Microsoft Teams Rooms o Zoom Rooms senza bisogno di unità di calcolo esterne

Copertura dell'intera sala con un esclusivo campo visivo di 180° in Panoramic-4K con tre telecamere da 13 megapixel che preservano la fedeltà alla scala umana

8 microfoni beamforming e 4 potenti altoparlanti con cancellazione dell'eco, soppressione del rumore, audio Full Duplex e Super Wideband per un suono straordinario

Esperienze di sala riunioni intelligenti all'avanguardia per supportare riunioni ibride coinvolgenti

Semplice modalità di avvio/partecipazione alle riunioni con un tocco sul touch controller

Condivisione dei contenuti via cavo HDMI, connessione di prossimità e supporto per il doppio display

Installazione rapida e flessibile, e meno ingombro grazie al cablaggio minimo

Sensori ambientali per monitorare la qualità dell'aria nella stanza in tempo reale

Sensore di movimento a ultrasuoni che rileva la presenza di persone nella stanza, in modo che il sistema sia sempre pronto a funzionare

Dati anonimi di conteggio delle persone in tempo reale con copertura completa della stanza per monitorare l'utilizzo della stessa

PanaCast 50 Video Bar System: disponibile da giugno 2023, al prezzo suggerito di vendita di 3.649 euro.

