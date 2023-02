Alessandro Fontana nuovo Country Manager Italia di Trend Micro

Avvicendamento al vertice della struttura italiana di Trend Micro con la nomina di Alessandro Fontana a Country Manager.

Fontana, che succede a Gastone Nencini, vanta una brillante carriera nel mondo dell’innovazione tecnologica e della sicurezza informatica, avendo già ricoperto ruoli di responsabilità in aziende di primo piano quali Unisys, Check Point e Fortinet.

Chiamato in Trend Micro nella primavera del 2017 come System Integrator Alliance Manager per gestire il business strategico e sviluppare nuove sinergie, nel 2019 ha assunto la carica di Head of Sales, guidando il team di sales account con performance eccellenti in termini di crescita e posizionamento aziendale.

“Sono orgoglioso e onorato per questa nomina - dichiara Alessandro Fontana - che considero non certo un punto di arrivo, bensì un nuovo inizio per contribuire al successo della mia squadra e dell’ecosistema di stakeholder con i quali ci confrontiamo ogni giorno. Raccolgo il testimone da Gastone Nencini con l’obiettivo di portare la struttura a ulteriori livelli di eccellenza, potendo contare su un team di professionisti dotati di elevata competenza e forte dinamismo, orientati a quei valori etici che da sempre ci contraddistinguono: insieme consolideremo la nostra leadership sul mercato”.

