Kaspersky mette in guardia su una truffa legata al gioco fantasy "Hogwarts Legacy"

“Hogwarts Legacy”, l’attesissimo gioco di Harry Potter, uscirà il 10 febbraio. Ambientato nel leggendario mondo dei maghi, ha milioni di fan in tutto il mondo ed è persino diventato il best-seller di Steam e PlayStation 5, ancora prima del lancio ufficiale.

Nonostante non sia ancora uscito, i ricercatori di Kaspersky hanno però già trovato numerosi esempi di siti che offrono il download di “Hogwarts Legacy” su PC. Tuttavia, nel tentativo di ottenere un gioco violato, i gamer hanno in realtà scaricato malware o software indesiderati sul proprio dispositivo. I programmi utilizzati possono variare dall’adware, che diffonde pubblicità sullo schermo, ai trojan, che raccolgono silenziosamente informazioni sull’utente.

“Il gioco sul mondo di Harry Potter non è ancora uscito, ma è già diventato un vero e proprio fenomeno, di cui parlano molti gamer in tutto il mondo. È particolarmente popolare tra coloro che, come me, sono cresciuti con i libri del maghetto, così come tra i più giovani. Con una base di fan così ampia, il gioco è diventato un bersaglio per i criminali informatici che cercano di trarre profitto dalla popolarità di questo celebre titolo famoso in tutto il mondo. Il nostro consiglio, come sempre, è di stare attenti e di scaricare i giochi solo dagli app store ufficiali, senza dimenticare di utilizzare una soluzione di sicurezza affidabile”, ha commentato Olga Svistunova, Security Expert di Kaspersky.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita