Milano, Bologna e Torino raggiunte dalla fibra iliad fino a 2,5 Giga al secondo

iliad continua ad evolvere i suoi servizi: ora infatti, per tutti i nuovi utenti nei comuni di Milano, Bologna e Torino, sarà possibile attivare la fibra ad una velocità in download fino a 2,5 Gbit/s suddivisi fra Wi-Fi e porte ethernet.

Restano ferme, invece, le offerte iliad:

€19,99 al mese per gli utenti iliad mobile con un’offerta a 9,99€ al mese con pagamento automatico [2], altrimenti €24,99 al mese

per gli utenti iliad mobile con un’offerta a 9,99€ al mese con pagamento automatico [2], altrimenti €24,99 al mese costo di installazione €39,99 una tantum

prezzo garantito PER SEMPRE , senza costi nascosti e senza vincoli di durata

, senza costi nascosti e senza vincoli di durata iliadbox Wi-Fi 6 , il router interamente made in iliad, progettato e testato per durare almeno 10 anni, con Wi-Fi fino a 1 Gbit/s in download, in comodato d’uso gratuito

, il router interamente made in iliad, progettato e testato per durare almeno 10 anni, con Wi-Fi fino a 1 Gbit/s in download, in comodato d’uso gratuito chiamate illimitate verso fissi e mobili in Italia e verso fissi di più di 60 Paesi nel mondo

Agli utenti dei comuni diversi da Milano, Bologna e Torino, l’offerta fibra di iliad permette di navigare con una velocità fino a 5 Gbit/s, suddivisi fra Wi-Fi e porte ethernet. iliad è stato il primo operatore ad offrire questa velocità, resa possibile grazie alla scelta di investire direttamente anche nelle infrastrutture in fibra ottica, non solo nella progettazione e realizzazione della iliadbox, ma anche nello sviluppo e installazione di apparati proprietari nelle centrali, così da poter offrire prestazioni uniche sul mercato.



A Milano, Bologna e Torino, non essendo possibile installare gli apparati proprietari nelle centrali, fino a ieri la velocità massima di download era di 1 Gbit/s. Da oggi in poi – grazie ad uno sviluppo tecnologico del partner Open Fiber – i nuovi utenti potranno navigare fino a 2,5 Gbit/s in download.

iliad è al lavoro per permettere anche ai propri utenti in questi tre comuni di scegliere l’upgrade del servizio per ottenere servizi in fibra alla nuova velocità.

