Pronto all'esordio realme GT3: con 240W è la potenza di carica più veloce al mondo

realme ha presentato al Mobile World Congress 2023 il lancio globale di realme GT3, lo smartphone top di gamma dalla velocità di ultima generazione con la potenza di ricarica più veloce al mondo da 240W. Grazie a questo nuovo traguardo, non esisterà più l’ansia da batteria. Il processo di ricarica dello smartphone è ridotto ai minimi storici, solo pochi minuti o addirittura secondi per avere una percentuale di carica soddisfacente a continuare a utilizzarlo. Infatti, basteranno solo 80 secondi per caricare il realme GT3 del 20% della sua capacità e sono necessari solo 9 minuti e 30 secondi per arrivare al 100% della batteria da 4600 mAh del dispositivo.



Come primo brand del settore a produrre in serie la ricarica rapida a 240W, realme ha portato un completo rinnovamento in tutti i settori, dalla sicurezza della ricarica alla longevità della batteria, fino alla compatibilità degli accessori:

· Tre tecnologie di ricarica all'avanguardia nel settore. Partendo dall'architettura del comparto, realme GT3 dispone di tre chipset di ricarica di ottimo livello che lavorano insieme alla carica, con un'efficienza di trasferimento migliorata del 98,5%. Inoltre, realme GT3 è dotato di un cavo personalizzato da 12A, che fornisce l’apporto di corrente di ricarica più elevato del settore. Inoltre, realme offre una doppia tecnologia di ricarica GaN, che include un chipset GaN end-to-end sia nel telefono che nell'adattatore. Di conseguenza, nonostante il 60% in più di potenza disponibile, l'adattatore da 240W è ancora più piccolo di quello da 150W.

· Massima sicurezza di carica. Una delle sfide più difficili per la ricarica ad alta potenza è il controllo della temperatura. realme GT3 è dotato di un sistema di raffreddamento a liquido VC da 6580 mm2 che copre il 61,5% della batteria e garantisce un'efficiente dissipazione del calore. Per garantire la massima sicurezza, il realme GT3 include anche un design ignifugo PS3, 13 sensori di temperatura e 60 livelli di protezione. Inoltre, realme GT3 è il primo telefono con una potenza superiore ai 200W ad essere certificato TÜV Rheinland per un sistema di ricarica rapida sicuro.

· Longevità della batteria senza preoccupazioni. Secondo i test di laboratorio interni, realme GT3 ha una durata dell'80% dopo oltre 1600 cicli di ricarica con 240W attivati, più del doppio dello standard industriale che prevede l'80% di salute della batteria dopo 800 cicli. Inoltre, GT3 utilizza la ricarica intelligente, che permette di rilevare la modalità utilizzata dall’utente e adattare automaticamente la modalità di caricamento, passando così dalla modalità viaggio, a quella riposo o auto. In questo modo, il telefono non solo viene caricato in modo smart, ma si contribuisce anche a preservarne la salute della batteria e a evitare il sovraccarico.



Oltre all'incredibile potenza di 240W, il realme GT3 spinge il design dello smartphone a nuovi livelli. Lo smartphone presenta una finestra traslucida accanto al modulo della fotocamera. Al suo interno, gli utenti troveranno una decorazione lucida del chipset, un chipset NFC, e l'innovativo Pulse Interface System con un anello di illuminazione RGB a forma di C.

Ispirandosi ai telefoni da gioco, il Pulse Interface Design di realme GT3 mostra diversi effetti luminosi a seconda dello stato del telefono. Ad esempio, quando il telefono è carico al 20%, mostra un effetto di luce di colore rosso; quando è carico dal 21% al 100%, si illumina di colore viola; e quando è completamente carico, la luce viola risulta sempre accesa. Inoltre, quando ci sono chiamate in arrivo, la luce lampeggia rapidamente. Mentre, quando si ricevono delle notifiche, il sistema di illuminazione si tinge di bianco. Infine, anche per il conto alla rovescia di 10 secondi prima di scattare le foto cambia colore, utilizzando un fascio di colori blu, bianco e arancione come countdown.

Il sistema Pulse Interface è altamente personalizzabile e aggiunge un elemento divertente e interattivo al telefono. Accedendo a impostazioni > sfondi e design > breathing light, gli utenti possono scegliere tra 25 tonalità di colore, 2 tipi di intermittenza e 5 modalità di velocità di illuminazione per uno stile unico.

Il realme GT3 sarà disponibile nelle varianti da 8+128GB, 12+256GB, 16+256GB, 16+512GB e 16+1TB; il prezzo consigliato parte da 649$.

