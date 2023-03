ASUS Republic of Gamers: promozioni su monitor e periferiche dedicate ai gamer

ASUS ROG ha annunciato due imperdibili promozioni per rinnovare e arricchire il proprio setup: un Cash Back valido sull’acquisto di numerose periferiche e accessori gaming e un esclusivo regalo all’acquisto di un nuovo monitor.

Quanti già apprezzano i prodotti ROG potranno approfittare di una speciale promozione Cash Back su un’ampia selezione di prodotti Republic of Gamers per rinnovare la propria postazione ed elevare l’esperienza di gioco: disponibili diversi modelli di mouse, cuffie, tastiere gaming ma anche le sedute più esclusive. I prodotti potranno essere acquistati direttamente sul sito ASUS eShop e presso i moltissimi altri rivenditori aderenti all’iniziativa. Gli utenti che acquistano uno dei prodotti eleggibili entro il 14 maggio 2023 potranno riscattare il Cash Back registrando le informazioni richieste e caricando la propria fattura o documento d’acquisto a partire dal 20 marzo fino al 28 maggio 2023. Dopo un breve controllo, gli utenti potranno ricevere il rimborso direttamente sul proprio conto bancario.

Incluse nella promo tantissime tra le novità più recenti. Tra queste il mouse ROG Harpe Ace Aim Lab Edition, perfetto da abbinare al tappetino ROG Hone Ace Aim Lab Edition, o le tante cuffie gaming, tra cui spiccano le nuovissime ROG Cetra True Wireless e le ROG Delta S Wireless.

Per chi invece fosse interessato ad acquistare un nuovo monitor per il proprio setup gaming, per allestire una postazione dedicata allo smartworking o anche per la produzione di contenuti, ASUS ha riservato la possibilità di ricevere, con l’acquisto di monitor selezionati, esclusivi accessori e periferiche.

A seconda del modello scelto, gli utenti potranno ricevere subito in regalo le cuffie gaming ROG Strix Go Core Moonlight Edition, la webcam ASUS C3 o il tappetino per mouse TUF Gaming P1.

Maggiori informazioni sulla promo e la lista completa dei monitor sono disponibili al seguente link: https://www.asus.com/it/deals/lcd-gg-q1-freebie-campaign.

