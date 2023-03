Apple: SOS emergenze via satellite disponibile su iPhone 14 anche in Italia

Il nuovo servizio di sicurezza SOS emergenze via satellite di Apple è ora disponibile per i clienti in Austria, Belgio, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo.

Disponibile su tutti i modelli di iPhone 14, questa innovativa tecnologia consente all'utente di inviare e ricevere messaggi con servizi di emergenza quando si trovano al di fuori della copertura cellulare e Wi-Fi. Inoltre, se gli utenti desiderano rassicurare amici e familiari sulla propria posizione mentre sono in viaggio in un'area priva di copertura cellulare o Wi-Fi, possono ora aprire l'app Dov’è e condividere la propria posizione via satellite.

Tutti i modelli della linea iPhone 14 — iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, and iPhone 14 Pro Max — possono connettersi direttamente a un satellite grazie a una combinazione di componenti hardware progettati ad hoc e software profondamente integrati.

SOS emergenze via satellite si basa su funzioni esistenti che sono vitali per gli utenti di iPhone, tra cui SOS emergenze, Cartella clinica, contatti di emergenza e condivisione di 'La mia posizione' sull’app Dov’è, offrendo la possibilità di connettersi a un satellite per condividere informazioni critiche con servizi di emergenza, familiari e amici. Questo servizio rivoluzionario mette in contatto l'utente con centri di smistamento in cui operano specialisti in emergenze formati da Apple e pronti a contattare i PSAP (Public Safety Answering Point) — o call center dei servizi di emergenza — per conto dell'utente, per fornirgli l'aiuto di cui ha bisogno. Dal lancio in Canada, Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito e Stati Uniti alla fine dello scorso anno, SOS emergenze via satellite ha già contribuito a salvare vite umane.

Se un utente ha bisogno di aiuto, anche se non è in grado di comporre il 112, iPhone è già in grado di chiamare in modo semplice e rapido i servizi di emergenza tenendo premuti il tasto laterale e uno dei tasti del volume finché non viene visualizzato il cursore 'SOS emergenze’. Con SOS emergenze via satellite, su iPhone appare un'interfaccia di facile utilizzo che aiuta l'utente a usare una connessione satellitare nell'eventualità in cui non sia in grado di raggiungere i servizi di emergenza perché non c'è copertura cellulare o Wi-Fi. Un breve questionario appare sullo schermo e aiuta l'utente a rispondere a domande vitali con pochi semplici tocchi, che vengono trasmessi ai soccorritori nel messaggio iniziale, garantendo così che siano in grado di capire rapidamente la situazione e la posizione dell'utente. Apple ha lavorato a stretto contatto con esperti per esaminare le domande e i protocolli standard e identificare i motivi più comuni per cui vengono contattati i servizi di emergenza.

Dopo il questionario, l’intuitiva interfaccia guida l'utente verso il punto del cielo in cui puntare iPhone per connettersi e inviare il messaggio iniziale. Questo messaggio include le risposte dell'utente al questionario, la posizione, compresa l'altitudine, il livello della batteria dell'iPhone e la cartella clinica, se abilitata; La trascrizione dell'interazione con gli specialisti del centro smistamento può anche essere condivisa con i contatti di emergenza dell'utente in modo da tenerli informati.

SOS emergenze via satellite e Dov’è via satellite richiedono iOS 16.4 per gli utenti di Austria, Belgio, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo. Con iOS 16.4, l'utente che compone un numero di emergenza locale sarà automaticamente indirizzato al 112, il numero di emergenza europeo, nel caso in cui la chiamata non andasse a buon fine a causa dell'assenza di connessione cellulare o Wi-Fi, rendendo possibile l'utilizzo di SOS emergenze via satellite anche senza digitare il 112.

Il servizio è gratuito per due anni a partire dal momento in cui si attiva un nuovo modello di iPhone 14.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita