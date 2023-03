Apple: per gli amanti della musica classica arriva l'app Music Classical

Apple ha lanciato Apple Music Classical, una nuova app progettata per offrire a chi ama la musica classica l'esperienza di ascolto che merita. Con Apple Music Classical, chi ha un abbonamento a Apple Music può accedere facilmente al più ampio catalogo al mondo di musica classica e trovare qualsiasi registrazione grazie alla ricerca ottimizzata.

Con oltre 5 milioni di brani, Apple Music Classical ospita il più vasto catalogo di musica classica al mondo, che copre un ampio spettro di registrazioni, da quelle più celebri alle gemme dimenticate. Per chi si avvicina al genere per la prima volta, la sezione 'Scelta della redazione' è un ottimo punto di partenza. E per chi conosce bene un’opera particolare, l’app fornisce un elenco delle registrazioni più famose da cui attingere per gli ascolti successivi e per divertirsi a fare confronti fra esecuzioni diverse. Apple Music Classical offre anche migliaia di album in esclusiva registrati da orchestre di fama mondiale.





Le opere di musica classica sono composte da tanti movimenti e tracce; dei pezzi più famosi esistono centinaia di versioni a seconda dell’orchestra, di chi la dirige e di chi è l’artista solista, e molti compositori e compositrici hanno sistemi di catalogazione speciali, come il BWV per le opere di Bach o la K che precede quelle di Mozart. Tenendo conto di queste complessità, la funzione di ricerca di Apple Music Classical è stata riprogettata per trovare all’istante quello che l’utente cerca combinando tutte le possibili parole chiave: titolo, numero e persino soprannome di un’opera, nome di chi l’ha composta o l’ha diretta, artista e strumento. Quando si cerca un’opera, viene fornito un elenco di tutte le registrazione disponibili, oltre ad un’esecuzione consigliata dalla redazione. E cercando il nome del compositore o della compositrice, appare un elenco di tutte le opere in catalogo.

Apple Music Classical collaborerà con molte delle più grandi istituzioni di musica classica al mondo, come l’Orchestra Filarmonica di Berlino, la Carnegie Hall, l’Orchestra Sinfonica di Chicago, l’Orchestra Sinfonica di Londra, il Metropolitan, l’Orchestra Filarmonica di New York, l’Opéra National di Parigi, l’Orchestra reale del Concertgebouw, la San Francisco Symphony e l’Orchestra Filarmonica di Vienna, per offrire contenuti e registrazioni nuovi, unici ed esclusivi, al momento del lancio e in futuro. Insieme ad alcuni di questi prestigiosi partner, a partire da marzo 2023 Apple Music Classical organizzerà anche esibizioni orchestrali dal vivo in vari Apple Store del mondo nell’ambito della programmazione Today at Apple. Per iscriversi agli eventi Today at Apple, visitare apple.com/it/today.

Inoltre, Apple Music collaborerà con alcuni dei compositori, degli artisti e dei musicisti di classica più famosi del momento per dare voce anche al panorama contemporaneo e offrire l’esperienza più completa agli amanti della musica classica in tutto il mondo.

Apple Music Classical può essere scaricata dall’App Store in tutti i Paesi in cui è disponibile Apple Music, tranne Cina, Giappone, Russia, Corea del Sud, Taiwan e Turchia.Per chi ha già un abbonamento a Apple Music, Apple Music Classical è disponibile senza costi aggiuntivi.

Apple Music Classical è disponibile per tutti i modelli di iPhone con iOS 15.4 o successivo e la versione per Android sarà disponibile a breve.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita