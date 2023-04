L’80% degli italiani usa lo smartphone in bagno

Un recente sondaggio curato dalla società di cybersecurity NordVPN ha rivelato che l’80% degli italiani porta lo smartphone in bagno. Il terzo valore più alto fra i Paesi coinvolti. E se la maggior parte degli italiani (54,5%) passa il proprio tempo in bagno sui social, pochissimi pensano ai rischi crescenti del mondo online e ai tentativi degli hacker di violare smartphone e altri dispositivi.

“A quanto pare, gli italiani hanno davvero bisogno del proprio smartphone. Un nostro sondaggio precedente aveva già mostrato che gli italiani passano tanto tempo online — più di 30 anni nel corso di una vita, ovvero circa un terzo della propria esistenza,” ha dichiarato Cristian Gianni, country manager per l’Italia di NordVPN . “Anche se la maggioranza (80%) considera lo smartphone il dispositivo che più di tutti traccia i comportamenti degli utenti online , gli italiani non sembrano aver ancora fatto proprie le principali buone abitudini digitali per proteggere i propri dati online”.

La maggior parte degli italiani ammette che il tempo passato in bagno davanti allo smartphone viene speso principalmente sui social media (54,5%), a leggere o sentire le ultime news (48,2%), o a chiamare / messaggiare (40,3%). Quest’ultimo dato è il più alto rilevato fra tutte le nazioni coinvolte, rivelando ancora una volta che gli italiani sono un popolo molto comunicativo.

Fra le altre attività, i residenti in Italia giocano anche ai videogame su smartphone (29,2%), ascoltano musica o podcast (20,8%) e guardano video, film o serie TV (24,4%).

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita