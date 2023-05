Al via la terza edizione di iliad College, l'iniziativa di iliad dedicata alla formazione di nuovi professionisti

Parte oggi la terza edizione di iliad College, l’iniziativa iliad che ha come obiettivo quello di fornire competenze e strumenti per favorire la crescita dei professionisti del domani nel settore delle vendite e del retail. Il percorso formativo, che prende il via oggi con l’evento di lancio a Torino, è totalmente gratuito e aperto a tutti e vede il contributo di circa 120 partecipanti - tra dipendenti Sales e Customer Care e studenti esterni - che provengono da tutta Italia.

Complessivamente, il corso si svilupperà in 7 moduli nell’arco di 8 settimane ed erogherà circa 30 ore di formazione e più di 16 ore sul campo per ogni studente presso i punti vendita iliad. Le lezioni offerte dal progetto iliad College si concentreranno su diverse aree tematiche: dalle tecnologie evolutive del settore delle comunicazioni all’approccio all’utente, passando per la cosiddetta “intelligenza relazionale”. L’obiettivo principale è offrire ai partecipanti un’esperienza formativa di livello che, attraverso la cultura e i valori di iliad, possa fornire le competenze necessarie per rimanere al passo con l’evoluzione del mercato telco e delle tecnologie correlate.

L’evento di lancio della terza edizione di iliad College si tiene oggi presso il Bunker di Torino in Via Niccolò Paganini, 0/200 e vede la partecipazione, tra gli altri, di Benedetto Levi, Amministratore Delegato di iliad Italia che apre i lavori della giornata, e Massimiliano Dona, Presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Per l’occasione è presente anche l’artista Roberto Blefari, in arte “Hikimi”, che elaborerà un’opera d’arte visiva dell’evento.

