Samsung TV Plus amplia l'offerta con 10 nuovi canali

Samsung TV Plus, prima app completamente gratuita FAST/AVOD su Smart TV lanciata nel 2019, si rinnova ancora una volta introducendo in Italia 10 nuovi canali TV. Il portfolio canali del servizio in streaming di Samsung si amplia infatti con nuove opportunità per chi è appassionato di serie TV, sport, documentari e divertimento: Serially (canale serie TV), Just for Laughs (intrattenimento), Serie Crime – Rakuten TV (canale serie TV specializzato in serialità crime), Solocalcio (Sport), House of Docs (canale di documentari di altissima qualità usciti nelle sale cinema in Italia, che spaziano dall’arte, alla musica, alla storia), Love the Planet (canale sulla sostenibilità), Baywatch (canale con la serie TV cult rimasterizzata in alta definizione), U -Trend (canale sul lifestyle dedicato al mondo dei social e ai suoi protagonisti), Firescape (un vero falò estivo) ed infine Gringo (canale verticale di dedicato ai Western)

“Con l’arrivo di questi 10 nuovi canali TV abbiamo arricchito la programmazione ed il contenuto della nostra applicazione Samsung TV Plus su mobile e tutte le smart TV Samsung rendendo ancora più entusiasmante la visione di programmi TV e film per i nostri clienti.” Commenta Cristina Sala- Samsung TV Plus Italy Lead

Disponibili già da aprile:

Serially (4165) - Canale italiano specializzato in serie tv straniere. Su Serially serie tv provenienti da tutto il mondo!

Just For Laughs (4136) – Una candid camera nascosta osserva i comportamenti di persone comuni coinvolte in situazioni surreali e bizzarre.

Serie Crime - Rakuten TV (4167) - L'avvincente mondo delle serie poliziesche.

Solocalcio (4507) - Canale per gli amanti del calcio a 360 gradi. A disposizione oltre mille partite all’anno, tutte in chiaro e gratuitamente. Campionato primavera, argentino, brasiliano e campionato arabo con Cristiano Ronaldo.

House of Docs - Nexo TV (4207) - Canale dedicato a prestigiosi documentari, un'intera programmazione pensata per chi ama la musica, la storia, l’arte, una selezione delle migliori produzioni documentaristiche del mercato mondiale.

Love the Planet (4239) - Alla scoperta delle sfide che mettono a dura prova il nostro pianeta e tanti suggerimenti volti ad adottare uno stile di vita più sostenibile.

Baywatch (4156) - Baywatch, la serie cult rimasterizzata in HD ed in onda 24/7, con David Hasselhoff e Pamela Anderson

U-Trend (4422) – Un canale presentato da talent, influencer, instagrammer e tiktoker sulle tendenze e il lifestyle dall’Italia e dal mondo: moda, viaggi, bellezza, design, arte, automotive, musica e tanto altro.

Disponibili dal 10 maggio:

FireScape (4009) - Falò porta il calore del camino a casa, accompagnato dal suono distensivo di un fuoco scoppiettante.

Grjngo - Film Western IT (4977) - Canale di film e serie western con protagonista il John Wayne degli anni '40, i classici western italiani degli anni '70 e i migliori western americani. Tutto in HD!

L'app mobile Samsung TV Plus è stata inoltre appena rinnovata con una user experience del tutto nuova per rendere la visione di programmi TV e film ancora migliore. Il nuovo aggiornamento include una scheda Scopri/Discover aggiornata, con banner accattivanti e consigli sui contenuti volti a guidare i propri utenti a selezionare i contenuti preferiti. Infine, Samsung TV Plus gratuito al 100% per i propri suoi clienti negli ultimi anni ha ampliato l’offerta di contenuti fornendo un intrattenimento per tutti: da film, documentari e spettacoli per bambini, a musica, notizie e sport.

