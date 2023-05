Apple lancia nuove funzioni per scoprire i concerti in Mappe e Apple Music

Apple Music ha esteso il suo campo d’azione nell’ambito degli eventi live, introducendo nuove funzioni per la scoperta dei concerti in Mappe e Apple Music. Insieme, queste nuove funzioni celebrano la gioia della musica dal vivo e offrono a fan, artisti e artiste ulteriori modi di entrare in contatto.

In Mappe, più di 40 nuove guide, ciascuna curata dall’esperta redazione di Apple Music, dà risalto ai migliori palcoscenici di musica dal vivo in alcuni dei principali centri culturali del mondo. Dalle famose sale sinfoniche viennesi ai club techno d’avanguardia a Brooklyn e Tokyo, queste location scelte con cura, al momento in oltre 10 città, sono la destinazione perfetta per trascorrere un’indimenticabile serata all’insegna della musica. Le guide di Apple Music permettono anche di dare uno sguardo agli eventi in programma sui vari palcoscenici direttamente da Mappe attraverso il modulo di Shazam dedicato ai concerti, ovvero una serie di funzioni lanciate da Shazam la scorsa primavera che ottengono le informazioni sui concerti da Bandsintown, la rinomata piattaforma in cui scoprire e scambiarsi consigli sugli eventi.

In Apple Music, una nuova sezione dedicata alle scalette dei concerti punta i riflettori su alcuni dei tour più imponenti, permettendo ai fan e alle fan di ascoltare i relativi brani e leggere informazioni sulle produzioni. Per la prima volta nell’app, chi ama la musica potrà scoprire gli eventi in programma nella propria zona lanciando il modulo di Shazam dedicato ai concerti.

Le guide di Apple Music sono disponibili su apple.co/MusicVenues. Le città incluse sono Chicago, Detroit, Los Angeles, Nashville, New York e San Francisco in Nord America; Berlino, Londra, Parigi e Vienna in Europa; Tokyo, Melbourne e Sydney nella regione Asia-Pacifico; e Città del Messico in America Latina.

