Sharp presenta la radio digitale Tokyo DR-430

Sharp ha annunciato il lancio della radio digitale Tokyo DR-430: una moderna radio DAB+/DAB e FM dotata di tecnologia Bluetooth 5.0 per lo streaming audio wireless, perfetta per chi ama ascoltare talk-radio, podcast o audiolibri tramite il proprio dispositivo mobile.

La nuova radio digitale Tokyo di Sharp, nel colore Midnight Black è un’aggiunta raffinata ed elegante a qualsiasi ambiente domestico. La radio DAB+/DAB e FM con RDS (Radio Data System) è certificata Radio Tick, il che significa che il prodotto è stato testato e approvato da esperti e che è “pronto per il futuro”.

Con la radio digitale Tokyo di Sharp, gli utenti possono sintonizzarsi sulla loro stazione radio preferita a casa semplicemente premendo un pulsante. Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.0, è possibile collegare il proprio telefono per ascoltare in streaming musica, podcast e audiolibri in modalità wireless, attraverso l’altoparlante da 5W della radio, appositamente regolato per garantire un suono cristallino. In alternativa, gli ascoltatori possono collegare le proprie cuffie al jack integrato per un’esperienza di ascolto personale.

La radio digitale Tokyo di Sharp può sembrare piccola, ma offre molte funzioni pratiche per un ascolto facile e ultraconveniente. Innanzitutto, è dotata di un’ottima funzione di sincronizzazione / selezione ed è possibile salvare le stazioni preferite nei 20 canali di memoria preimpostati DAB+/DAB e 20FM. Grazie alle 7 lingue a disposizione, alla data e all’ora automatiche, alla doppia sveglia e al display LCD oscurabile, questa radio digitale Bluetooth è destinata a diventare la compagna perfetta di qualsiasi giornata.

