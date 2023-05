NIKON: sconto in cassa fino a 700 euro su prodotti Nikon e Nikkor fino al 24 luglio

Con la promozione “Sconto in Cassa”, Nikon offre a fotografi e appassionati la possibilità di acquistare fotocamere e obiettivi a prezzi fortemente scontati, godendo di una riduzione di prezzo immediata, che si applica cioè al momento del pagamento. Non serve infatti conservare il documento fiscale che dimostri l’acquisto per poi procedere con la richiesta di rimborso.

L’iniziativa, valida fino al 24 luglio 2023, consente di acquistare fino a due prodotti Nikon e/o NIKKOR tra quelli selezionati e di risparmiare, in totale, fino a € 700. I prodotti oggetto della promozione rientrano nelle categorie delle fotocamere mirrorless Z, delle reflex, degli obiettivi NIKKOR Z e degli obiettivi per reflex NIKKOR AF-S.



Alcuni esempi? Il risparmio sul prezzo di listino è di ben € 500 se si acquista la mirrorless Nikon Z 7II, di € 300 per l’acquisto della Nikon Z 5, di € 200 per l’acquisto della reflex Nikon D780.



Per quanto riguarda le ottiche, si passa dai € 300 di risparmio se si acquista l’AF-S Nikkor 500mm f/5.6E PF ED VR ai € 30 del grandangolo per mirrorless NIKKOR Z 28mm f/2.8, passando per i € 200 del NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR.

Un esempio di massimo risparmio, pari a € 700, è dato dall’abbinamento della Nikon Z 7II con l’ottica NIKKOR Z 24-120mm f/4 S.



L’elenco completo dei prodotti in sconto è disponibile all’indirizzo: nital.it/nikon-sconto-in-cassa.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita