FUJIFILM XApp, l’app per le fotocamere digitali Serie X e GFX

FUJIFILM ha annunciato FUJIFILM XApp, una nuova app da utilizzare con le fotocamere digitali Serie X e GFX. L'app verrà rilasciata in download gratuito il 25 maggio 2023.

FUJIFILM XApp va a migliorare le funzioni di FUJIFILM Camera Remote, precedente app che collega la fotocamera tramite Wi-Fi a uno smartphone o tablet per lo scatto remoto, il trasferimento e la visualizzazione delle immagini. Inoltre, con FUJIFILM XApp sono state perfezionate la stabilità e la velocità delle comunicazioni wireless per una più che eccellente esperienza di utilizzo. Durante un servizio fotografico, l’utilizzo dell'XApp permette agli utenti di controllare la visualizzazione “live view” su di uno smartphone/tablet e di comandare la fotocamera da remoto. Una volta scattate le foto, l'app può essere utilizzata per visualizzare non solo le immagini trasferite, ma anche informazioni sullo scatto, come il modello di fotocamera e l'obiettivo utilizzati e il luogo del servizio fotografico, ampliando ulteriormente le attrattive dell'esperienza fotografica fornita dalla Serie X e GFX.

Rispetto alla precedente App FUJIFILM Camera Remote, XApp fornisce comunicazioni wireless più stabili e veloci e trasferisce le immagini da una fotocamera a uno smartphone/tablet in modo più fluido. Tutte le operazioni di comunicazione possono essere completate esclusivamente da uno smartphone/tablet a eccezione dell'accoppiamento Bluetooth iniziale tra la fotocamera e l'app. Ciò facilita e semplifica le operazioni per una migliore esperienza di ripresa.

XApp consente agli utenti di controllare in remoto una fotocamera della Serie X e GFX da uno smartphone/tablet collegato, mentre si visualizza l’inquadratura grazie alla modalità Live View. È particolarmente utile in situazioni che richiedono operazioni remote, come foto di gruppo e riprese da punti fissi. Utilizzando la nuova funzione "Backup/Ripristino", gli utenti possono salvare le impostazioni della fotocamera*3 direttamente nell'app, come il menu di ripresa e il menu di configurazione, per poter ripristinare le stesse impostazioni in un successivo momento.

Le impostazioni preferite della fotocamera per diversi tipi di soggetti o situazioni di ripresa possono essere gestite nell'app, rendendo facile e veloce la modifica delle impostazioni anche durante le riprese.

Le impostazioni della fotocamera possono anche essere riflesse su più fotocamere dello stesso modello, semplificando così le riprese multi-camera e il lavoro in team.

Le nuove funzioni di XApp includono:

la "Cronologia"*4 che raccoglie e visualizza le informazioni sullo scatto, come la fotocamera e l'obiettivo utilizzati, il numero di immagini scattate, il luogo dello scatto e altro insieme alle immagini trasferite in stile diario fotografico.

"Attività"*4 che aggrega e visualizza automaticamente le informazioni di ripresa su base cumulativa. Queste funzioni consentono agli utenti di riflettere sulle proprie attività fotografiche durante la visualizzazione delle foto, permettendo così un nuovo modo di fruire dei propri contenuti direttamente dall'app.

XApp riceve notifiche sui nuovi aggiornamenti del firmware per il modello di fotocamera associato. Seguendo le istruzioni sulla notifica, gli utenti possono facilmente mantenere aggiornato il firmware della fotocamera per accedere alle funzionalità più recenti.

I modelli FUJIFILM compatibili alla data di uscita di XApp sono:

GFX100S

GFX50S II

X-H2S

X-H2

X-Pro3

X-T5

X-T4

X-T3

X-T30 II

X-T30

X-S20

X-S10

X-E4

X100V

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita