Cooler Master presenta la serie MasterLiquid L Core, la soluzione all-in-one di raffreddamento per PC di alta qualità

Cooler Master ha presentato la nuova serie MasterLiquid L Core. Questo sistema di raffreddamento all-in-one è progettato per tutti, dagli appassionati di videogiochi agli amanti del PC, fino agli utenti comuni.

La nuova serie si propone di mantenere il PC fresco, silenzioso e in piena efficienza, sia che si giochi, che si faccia multitasking o che si navighi in Internet.

Cooler Master aggiunge una nuova stella alla sua serie di successo MasterLiquid: la serie L Core. Questa serie introduce aggiornamenti interessanti come il design a doppia camera Gen S, una base in rame ridisegnata e una superficie del radiatore più ampia.



Queste modifiche rendono la serie MasterLiquid L Core una parte importante della gamma di raffreddamento a liquido AIO di Cooler Master.

Contribuiscono a fornire l'eccellente raffreddamento che i giocatori e gli assemblatori di PC amano e si aspettano da Cooler Master.

La serie MasterLiquid L Core vanta caratteristiche eccezionali, tra cui:



Design a doppia camera Gen S: Questo design innovativo aumenta il flusso e la pressione dell'acqua. Combinato con una speciale base din rame, mira a raffreddare i punti caldi in modo molto efficace.



Superficie del radiatore più ampia: Ogni aletta del radiatore ha una superficie più ampia. Ciò significa che può eliminare il calore in modo molto più efficace.



Due o tre ventole ARGB da 120: la serie è dotata di due ventole ARGB preinstallate. Oltre a fornire un eccellente raffreddamento, aggiungono anche un tocco di colore al PC grazie al loro luminoso display.



Nuovo look: Cooler Master ha aggiornato il suo stile classico. La serie L Core ha ora un design pulito e moderno, semplice ma accattivante.



Pasta termica CryoFuze: la confezione include un tubetto di pasta termica CryoFuze di alta qualità. Questa pasta aiuta il PC a rimanere fresco conducendo il calore in modo efficace.

Tutte le versioni di MasterLiquid L Core saranno disponibili per l'acquisto nel nostro paese a partire dal mese di Luglio, con un prezzo consigliato di 64 € (Masterliquid 240L Core ARGB) e di 78 € (Masterliquid 360L Core ARGB), IVA inclusa.

