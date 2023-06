Lenovo Smart Paper, il blocco note digitale con tecnologia e-ink

Lenovo Smart Paper è un blocco note digitale, basato su tecnologia E-ink, pensato per tutti coloro, studenti e professionisti, che preferiscono prendere appunti a mano. Si tratta, infatti, di un'alternativa tecnologica in grado di regalare la sensazione della scrittura su carta, capace di offrire strumenti e funzioni aggiuntive che possono aiutare a diventare più organizzati, efficienti e produttivi.

Con 74 modelli di blocco note tra cui scegliere, 9 impostazioni della penna e la possibilità di cancellare e spostare all'infinito gli appunti, Lenovo Smart Paper supera i limiti dell’analogico, offrendo la possibilità di scrivere, disegnare, prendere appunti e persino comporre musica quando e dove si vuole.

Per semplificare la raccolta degli appunti in classe o durante una riunione di lavoro, Lenovo Smart Paper è dotato di due microfoni integrati che possono registrare una sessione da riprodurre in seguito nella sua interezza oppure possono selezionare una nota specifica scritta durante la sessione per ascoltare una breve riproduzione di ciò che è stato detto in quel momento.







Lenovo Smart Paper vanta una batteria di lunga durata, una penna always-on che non deve essere ricaricata, luce frontale a due colori e schermo a regolazione automatica che si adatta a vari livelli di luminosità permettendo una facile visualizzazione, anche quando le luci sono spente, e sessioni di lettura particolarmente agevoli.

Oltre all'hardware, Lenovo Smart Paper offre numerose applicazioni software per una maggiore produttività, tra cui e-mail, calendario, calcolatrice e l'app eBooks.com, una libreria virtuale da portare sempre con sé che consente di accedere a oltre due milioni di libri e dizionari.

Grazie all’app Lenovo Smart Paper, gli utenti possono migliorare il workflow sincronizzando il cloud per eseguire il backup dei propri file, memorizzare oltre 50 mila pagine di note digitali e poter accedere ai propri appunti e libri da qualsiasi luogo grazie a uno spazio cloud di 5GB gratuito per i primi tre mesi e disponibile a 9,99 euro per ogni trimestre successivo. Inoltre, l’applicazione Lenovo Smart Paper è in grado di convertire le registrazioni audio in testo, di leggere il testo scritto ad alta voce e di tradurre il testo in più lingue.

