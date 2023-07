Worldstream sceglie Toshiba per l’archiviazione dei dati

Con stabilimenti all'avanguardia che coprono oltre 5.000 metri quadrati e 15.000 server in funzione, Worldstream è uno dei principali attori del mercato IaaS e offre ai suoi clienti un'ampia gamma di servizi, tra cui cloud pubblico e privato, colocation, infrastruttura di server dedicata e varie soluzioni di storage. Con sede nei Paesi Bassi, l'azienda si rivolge a una clientela internazionale, che comprende importanti istituzioni finanziarie, nonché marchi affermati nei settori industriale, radiotelevisivo, aziendale e agricolo.

Considerate le richieste di dati dei clienti SMB, CSP, MSP ed enterprise in continua crescita, era diventato fondamentale garantire l'affidabilità operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza compromettere i servizi offerti ai clienti, bilanciando la grande capacità di storage e i benchmark ad alte prestazioni con l'efficienza dei costi. Worldstream ha così deciso di implementare nei suoi principali data center europei gli HDD Toshiba MG-Series, soluzioni di archiviazione dati in grado di rispondere a criteri specifici, tra cui velocità, lunga durata, ingombro ridotto, scalabilità e prezzi vantaggiosi.

Ogni server Worldstream doveva garantire una capienza minima di 60TB fino a un massimo di 200TB, con la possibilità di arrivare a 300TB in una fase successiva. L'affidabilità e le prestazioni delle proprie soluzioni di storage per evitare tempi di inattività e tenere il passo con la domanda, controllando i costi, erano le principali priorità. Grazie alla sua tecnologia di registrazione all'avanguardia e agli HDD da 3,5 pollici compatti ad alta capacità e ultra affidabili, Toshiba è stata scelta come partner d’eccezione. Gli HDD della serie MG di Toshiba sono, infatti, caratterizzati da un innovativo design a 9 e 10 piatti riempiti a elio che consente di raggiungere densità di archiviazione elevate, rispettivamente 20TB e 18TB.

Disponibili con interfaccia SATA da 6,0 Gbit/s o SAS da 12,0 Gbit/s, garantiscono una velocità di trasferimento dati pari a 268 MiB/s e di rotazione pari a 7.200 giri/min.

