Sony "a6700” , la fotocamera APS-C più avanzata di sempre

Sony ha annunciato il lancio della nuova fotocamera mirrorless APS-C, la “a6700“, che combina le avanzate funzionalità foto e video delle più recenti fotocamere full-frame delle linee Alpha e Cinema Line con il design compatto e leggero della serie a6000, dando vita alla fotocamera Sony mirrorless APS-C più avanzata di sempre.

Coniugando un sensore d’immagine CMOS Exmor R APS-C retroilluminato da 26,0 megapixel effettivi, con la velocità e la potenza dell’avanzato processore BIONZ XR di Sony, la nuova “a6700“, raggiunge sorprendenti livelli di performance, pur conservando un design compatto e leggero.

Supporta la registrazione video 4K ad alta risoluzione fino a 120 fpsi, 14+ stop di gamma dinamicaii per catturare ogni dettaglio, anche in condizioni avverse o di scarsa luminosità, e vanta il profilo immagine S-Cinetone, presente sui modelli della serie professionale Cinema Line di Sony, per immagini di qualità cinematografica senza colour grading e una riproduzione impeccabile dei toni della pelle.

E, per videomaker e vlogger, Sony ha anche annunciato l’uscita del microfono shotgun “ECM-M1“ , in grado di riprodurre un audio di alta qualità grazie a otto modalità di acquisizione del suono, compresa quella stereo.

La nuova fotocamera a6700 e il nuovo microfono ECM-M1 saranno disponibili a partire da fine luglio presso vari rivenditori autorizzati Sony in tutta Europa.







