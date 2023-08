iliad lancia la nuova offerta FLASH 180

iliad ha annunciato la sua nuova offerta mobile FLASH 180. Fino al 14 settembre gli utenti potranno sottoscrivere l’offerta comprensiva di 180 GB in 4G/4G+ e 5G per navigare senza pensieri, chiamate ed SMS illimitati a €9,99 al mese. L’offerta FLASH 180 è la protagonista della campagna estiva che racconta una delle promesse che hanno reso l'operatore l'alfiere della trasparenza nel settore delle telecomunicazioni: il "per sempre". Se l'estate e le cose che più si amano di questa stagione - le giornate al mare, l’abbronzatura, i castelli di sabbia - sono fatte per durare troppo poco, lo stesso non vale per l'estate di iliad. Così come un gelato resiste e non si scioglie nonostante sia riscaldato dai phon, allo stesso modo il prezzo delle offerte che gli utenti sottoscrivono con iliad non subirà mai variazioni con il passare del tempo.

Gli utenti iliad con un’offerta già attiva potranno effettuare l’upgrade alla nuova FLASH 180 e aumentare così la disponibilità di GB. Per tutti, l’offerta FLASH 180 può essere attivata online su iliad.it e negli oltre 4.000 punti vendita sul territorio tra iliad Corner, iliad Point, iliad Express e iliad Space.

