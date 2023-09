Samsung presenta le nuove schede di memoria PRO Ultimate

Samsung ha annunciato la nuova scheda di memoria flagship UHS-I modello “PRO Ultimate” nei formati microSD e SD full-size, che consente ai fotografi e ai content creator professionisti di ottenere la massima produttività con il loro flusso di lavoro creativo. La nuova line-up PRO Ultimate vanta una capacità fino a 512 GB e una straordinaria velocità di lettura sequenziale fino a 200 MB/s.

Le schede PRO Ultimate sono il frutto delle innovazioni tecniche di Samsung e dettano uno standard all’avanguardia nel settore con una velocità di lettura fino a 200 MB/s, la massima velocità raggiungibile con l’interfaccia UHS-I, e una velocità di scrittura di 130 MB/s. A prescindere dalla capacità, queste velocità di lettura/scrittura ad elevate prestazioni consentono il trasferimento senza interruzioni di file pesanti, tra cui video in 4K a elevatissima definizione (UHD) e Full HD (FHD) con supporto per classe di velocità video 30 (V30).

Per venire incontro all’esigenza dei clienti di gestire grandi volumi di contenuti e trasferirli velocemente ad altri dispositivi, la scheda microSD PRO Ultimate è conforme all’App Performance Class A2 e garantisce elevate prestazioni per operazioni casuali di lettura e scrittura e per funzionalità di multi-tasking.

Samsung PRO Ultimate offre a fotografi e creator professionisti prestazioni affidabili grazie al miglioramento del motore dell’ ECC (error correction code) e alla funzionalità di protezione polivalente che garantisce una memorizzazione dei dati più sicura per periodi prolungati.

Grazie all’aggiornamento del codice Low Density Parity Check (LDPC) dell’ECC dal motore da 1 KB al motore da 2 KB, PRO Ultimate assicura una durata prolungata per un maggiore volume di cicli di scrittura e cancellazione.

La scheda SD PRO Ultimate è compatibile con fotocamere DSLR e mirrorless, videocamere, PC e laptop, ottimizzando la capacità di creare, modificare e trasferire supporti a elevate prestazioni tra più dispositivi.

La scheda microSD PRO Ultimate garantisce una compatibilità estesa con smartphone Android, tablet, console di gioco portatili, action camera, droni, PC, e altri dispositivi. È la soluzione ideale per qualsiasi professionista alla ricerca di una scheda di memoria affidabile e versatile in grado di soddisfare le più svariate esigenze.

La scheda microSD PRO Ultimate è disponibile in tre diverse capacità di memoria (128 GB, 256 GB e 512 GB) e viene venduta a un prezzo di vendita suggerito dal produttore che parte da 39,99€. Per la scheda SD PRO Ultimate sono previste quattro capacità di memoria (64 GB, 128 GB, 256 GB e 512 GB), mentre il prezzo di vendita suggerito dal produttore parte da 29,99€ per la scheda da 64 GB.

La scheda microSD PRO Ultimate è già disponibile, mentre la scheda SD PRO Ultimate uscirà a ottobre 2023 in tutti i paesi. Entrambi i formati saranno inoltre disponibili nell’opzione comprensiva di lettore USB per tutte le capacità di memoria.

