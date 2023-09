A settembre Apple Arcade lancia 4 nuovi giochi e più di 40 aggiornamenti

A settembre Apple Arcade lancia quattro nuovi fantastici giochi, senza annunci pubblicitari o acquisti in-app.

Cypher 007 è una nuova avventura di James Bond che permette a chi gioca di immergersi in una moderna rivisitazione dei giochi di spionaggio. Prova a ricoprire il ruolo di agente 007 nell’unico gioco di James Bond disponibile per dispositivi mobile. Chi gioca adorerà immergersi anche nei lenti ritmi della campagna giapponese di Japanese Rural Life Adventure, un gioco di simulazione dove la vita trascorre tranquilla, al ritmo delle incantevoli e mutevoli stagioni del Giappone, potrà gareggiare in Junkworld, un gioco Tower Defense con terreni insidiosi ed eroi dinamici, o ancora darsi da fare in una grande città con My Talking Angela 2+, il popolare gioco di animali virtuali dei creatori della serie di successo Talking Tom & Friends.

Inoltre, sempre questo mese, i giochi più amati di Apple Arcade, tra i quali anche il successo mondiale lanciato di recente Hello Kitty Island Adventure, riceveranno importanti aggiornamenti. Questo gioco di simulazione di vita, all'interno del quale giocatori e giocatrici possono fare amicizia con i loro personaggi Sanrio preferiti ed esplorare insieme un’enorme isola con un magico mondo sottomarino, ha ricevuto una valutazione di 4,9 su 5 stelle da parte dei fan. Il prossimo aggiornamento sarà disponibile il 29 settembre e comprenderà un evento a tema spettrale che presenterà i nuovi visitatori dell’isola: Baku, Cherry e Berry.

Questo mese, inoltre, Jetpack Joyride 2 festeggerà il suo primo anniversario su Apple Arcade con due nuove modalità di gioco e alcuni mini eventi, mentre WHAT THE CAR?, Cityscapes: Sim Builder, Angry Birds Reloaded e tanti altri titoli presenteranno interessanti aggiornamenti.

