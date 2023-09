GoPro presenta la nuova HERO12 Black

GoPro ha presentato la nuova HERO12 Black, alzando ancora una volta l’asticella nel mondo delle action cam compatte, robuste e ultra-versatili per le quali l’azienda è divenuta celebre.

Una tra le funzionalità più interessanti di HERO12 Black è l’accessorio Mod per Obiettivo MAX 2.0, che con i suoi 177° garantisce il migliore e il più ampio campo visivo della categoria, con una risoluzione di 4K a 60 fotogrammi al secondo. Il Mod per obiettivo MAX 2.0 è in grado di acquisire video e foto con tre impostazioni di campo visivo: Ampio, SuperView Max e il nuovissimo e ultra coinvolgente HyperView Max. Tali impostazioni sfruttano appieno l’ampio sensore 8:7 di HERO12 Black e consentono di ottenere prospettive più ampie del 36% con l’acquisizione video in formato widescreen, e del 48% più alte con l’acquisizione video in verticale rispetto all’obiettivo standard di HERO12 Black. Queste prospettive grandangolari sono ideali per catturare riprese in prima persona di sport e altre attività outdoor, che danno l’idea di essere dentro l’azione, ma anche coinvolgenti immagini di paesaggi, foto di viaggio e avventure con amici e famiglia. Il Mod per obiettivo MAX 2.0 è dotato di una lente due volte più resistente ai graffi rispetto al modello precedente, e di un rivestimento dell’obiettivo idrorepellente che fa scivolare via le gocce d’acqua.







HERO12 Black è dotata di molte nuove e potenti funzionalità pensate per i professionisti, che saranno però utili a tutti i tipi di utenti, anche quelli occasionali, grazie al loro design intuitivo e pratico. Tra questi:

Supporto wireless per Apple AirPods e altri dispositivi audio Bluetooth, come auricolari, cuffie e microfoni, ideali per realizzare vlog, scene con narrazione e invio di comandi vocali per controllare la HERO12 Black a distanza

GP-Log con LUT disponibili per ottenere maggiore controllo e gradazione del colore in fase di post-produzione

Sincronizzazione wireless di più fotocamere HERO12 Black, per un editing semplificato dei contenuti provenienti da più fotocamere su Final Cut Pro, Adobe Premier o altre app di editing leader del settore

Codifica ottimizzata per ottenere file di dimensioni ridotte senza compromettere la qualità delle immagini

Gli utenti alla ricerca della perfetta combinazione tra praticità e controllo apprezzeranno l’interfaccia utente aggiornata di HERO12 Black, che include comandi semplificati e una nuova modalità di acquisizione verticale che cattura video in formato verticale 9:16, perfetto per la condivisione sui canali social.



In occasione del lancio della HERO12 Black, GoPro desidera ampliare ulteriormente l’esperienza software e aumentare i vantaggi per gli iscritti a GoPro con il lancio della nuova app Quik per desktop, disponibile per gli iscritti a GoPro senza costi aggiuntivi. L’app offre agli utenti desktop la velocità e la praticità della sua gemella per dispositivi mobili, ma con un lungo elenco di funzionalità e che sfruttano le capacità e la potenza di elaborazione uniche di un computer. Le due app si sincronizzeranno tra loro, per consentire la creazione di progetti e il loro editing su entrambi i dispositivi, con un passaggio tra essi fluido e rapido, per garantire la massima praticità e flessibilità. L’app desktop Quik sarà disponibile per sistemi operativi MacOS a partire dal 1° novembre 2023 e per Windows nell’estate 2024.



HERO12 Black è disponibile oggi per il preordine su GoPro.com al prezzo di 449,99€, mentre il Mod per obiettivo MAX 2.0 è disponibile al costo di 109,99€ o 87,99€ per gli iscritti a GoPro. Entrambi i prodotti saranno disponibili nei negozi a partire dal 13 settembre.