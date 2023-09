ASUS: in arrivo le schede grafiche TUF Gaming AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS ha annunciato TUF Gaming AMD Radeon RX 7800 XT, TUF Gaming AMD Radeon RX 7800 XT White Edition e TUF Gaming AMD Radeon RX 7700 XT, un trio di schede grafiche progettate per offrire esperienze evolute ai giocatori che apprezzano stabilità, silenziosità e fluidità nel framerate. Tutte e tre le schede sono state sviluppate per offrire prestazioni elevate e un più efficace raffreddamento rispetto alla generazione precedente, pur mantenendo pressoché invariati i livelli di rumorosità e consumo energetico.

TUF Gaming Radeon RX 7800 XT

La nuova TUF Gaming AMD Radeon RX 7800 XT è la scheda grafica più potente tra le nuove proposte, grazie ad una ampia serie di miglioramenti. Questa scheda si sviluppa su 2,96 slot ed offre ben 3840 stream processor. Inoltre, con 16 GB di GDDR6 operanti su un bus a 256 bit, dispone di un sottosistema di memoria ampio e veloce. TUF Gaming AMD Radeon RX 7800 XT sarà a breve disponibile anche in una esclusiva ed inedita colorazione con la versione White Edition, che segna in assoluto la prima apparizione di questa variante cromatica nella famiglia TUF Gaming.





La nuova TUF Gaming AMD Radeon RX 7800 XT eredita una tradizione di hardware che dura nel tempo ed è dotata di una serie di caratteristiche progettate per aumentarne affidabilità e longevità, come i condensatori di grado militare e la produzione con la tecnologia Auto-Extreme, un processo di produzione completamente automatizzato, utilizzato nelle schede grafiche e in diverse componenti, che garantisce un elevatissimo livello di precisione durante la produzione per assicurare migliori qualità, affidabilità e prestazioni. Inoltre, per garantirne la massima stabilità e affidabilità anche nel tempo, il modello TUF Gaming AMD Radeon RX 7800 XT viene sottoposto a 144 ore di test, con prove impegnative e rigorose. Questo modello include anche un graphics card holder, utilissimo per mantenere la scheda grafica sempre perfettamente in linea.





Sul retro della scheda grafica un backplate aperto contribuisce ad assicurare una circolazione d'aria continua, grazie anche a un trio di ventole Axial-tech che garantiscono un flusso d'aria e una pressione statica maggiori rispetto alla generazione precedente, pur mantenendo un funzionamento altrettanto silenzioso. La nuova TUF Gaming AMD Radeon RX 7800 XT è alimentata da due connettori a 8 pin, che la rendono adatta anche agli alimentatori mainstream, come quelli della serie TUF Gaming Gold, che offrono una garanzia di 10 anni, ventole a doppio cuscinetto a sfera e una serie di altri vantaggi premium progettati per garantire la totale affidabilità nel tempo.

Chi ama fare tweak o regolare di fino la propria scheda potrà utilizzare le molteplici opzioni messe a disposizione da GPU Tweak III. In alternativa, si può premere più semplicemente l'interruttore Dual BIOS per passare rapidamente dalla modalità ad alte prestazioni a quella più silenziosa. Gli amanti dei monitor con frequenze di aggiornamento elevate saranno invece felici di sapere che ciascuna delle tre schede annunciate offre una porta HDMI 2.1 e tre porte DisplayPort™ 2.1.

TUF Gaming AMD Radeon RX 7700 XT

La nuova scheda video TUF Gaming AMD Radeon RX 7700 XT porta le schede grafiche di tipo mainstream a livelli mai visti prima. La TUF Gaming AMD Radeon RX 7700 XT offre infatti un potente set di ben 3456 stream processor che lavorano in stretta sinergia con i 12 GB di memoria GDDR6 ed un bus a 192 bit. Anche in questo caso il sistema di dissipazione è efficace e generoso, con un ingombro della scheda di 2,96 slot mentre le sue tre ventole Axial-tech fanno circolare costantemente l’aria fresca attraverso il telaio in alluminio. Due connettori PCIe a 8 pin sono tutto ciò che serve per alimentare l’intera esperienza, e ASUS offre molti alimentatori di qualità superiore in grado di alimentare la scheda, come la serie TUF Gaming Gold, assistiti da una garanzia di 10 anni e ventole a doppio cuscinetto a sfera.

DISPONIBILITÀ E PREZZI

Le schede grafiche ASUS TUF Gaming AMD Radeon RX 7700 XT e RX 7800 XT saranno disponibili presso i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS, gli ASUS Gold Store e i principali Partner commerciali ASUS a partire dal 6 Settembre 2023, ad un prezzo consigliato al pubblico rispettivamente di 649,00 € IVA e 749,00 € IVA Inclusa.

Le schede grafiche ASUS TUF Gaming AMD Radeon RX 7800 XT OC White Edition saranno disponibili a partire da fine settembre ad un prezzo consigliato al pubblico di 799,00 € IVA Inclusa.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita