Apple presenta i nuovi AirPods Pro (2ª generazione) con ricarica USB-C

Apple ha presentato i nuovi AirPods Pro (2ª generazione) con la ricarica MagSafe (USB-C), migliorando ulteriormente gli auricolari wireless.

Grazie all’introduzione del connettore USB-C anche sugli AirPods Pro, con un unico cavo si potranno ricaricare Mac, iPad, AirPods e i diversi modelli della linea iPhone 15. Sarà possibile ricaricare gli AirPods direttamente con iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, che avranno il connettore USB-C in dotazione.

Gli AirPods Pro (2ª generazione) con custodia di ricarica MagSafe (USB-C) supporteranno l’audio lossless a latenza ultra ridotta, per un’esperienza true wireless davvero perfetta con Apple Vision Pro.2 Insieme all’avanzato protocollo audio wireless, il chip H2 nei più recenti AirPods Pro e in Apple Vision Pro regala un audio lossless potente a 20 bit/48 kHz e con un’elevata riduzione della latenza.

Quando all’inizio del prossimo anno Apple Vision Pro sarà disponibile negli Stati Uniti, i nuovi AirPods Pro renderanno possibile l’esperienza audio wireless più avanzata del settore, per chiamate FaceTime eccezionali, intrattenimento e gaming senza precedenti e molto altro.

Audio adattivo: la nuova modalità d’ascolto unisce in modo dinamico la funzione Trasparenza e la cancellazione attiva del rumore per regolare ad hoc il rumore di fondo in base alle condizioni ambientali. Questa esperienza innovativa, resa possibile dall’avanzato audio computazionale, consente all’utente di continuare a percepire ciò che accade tutto intorno, mentre i rumori di fondo, come persone che chiacchierano in ufficio, un’aspirapolvere o il chiasso di un bar, vengono ridotti.

Rilevamento conversazione: quando l’utente inizia a parlare con una persona nelle vicinanze - sia che stia scambiando quattro chiacchiere con un collega o ordinando il pranzo al bar - Rilevamento conversazione abbassa il volume dei contenuti che l'utente sta ascoltando, aumentando le voci delle persone che ha di fronte e riducendo i rumori di fondo.

Volume personalizzato: grazie al machine learning in grado di capire le condizioni ambientali e le scelte del volume, Volume personalizzato calibra automaticamente per l'utente l'esperienza di ascolto in base alle preferenze che ha mostrato nel corso del tempo.

Con iOS 17, tutti gli AirPods Pro (2ª generazione) si arricchiranno di fantastiche funzioni e capacità , tra cui:1

I nuovi AirPods Pro sono progettati con materiali e caratteristiche che riducono al minimo il loro impatto sull’ambiente. Tutti i magneti hanno il 100% di terre rare riciclate e le placcature di vari circuiti stampati contengono solo oro riciclato. Nella custodia è stato utilizzato stagno riciclato al 100% per le saldature della scheda logica e il 100% di alluminio riciclato nelle cerniere. Gli AirPods Pro (2ª generazione) sono inoltre del tutto privi di sostanze potenzialmente pericolose come mercurio, BFR, PVC e berillio. La nuova confezione elimina la pellicola esterna in plastica, ed è composta per almeno il 90% da fibre, portando Apple ancora più vicina all’obiettivo di eliminare questo materiale da tutti gli imballaggi entro il 2025.

Gli AirPods Pro (2ª generazione) con custodia di ricarica MagSafe (USB-C) saranno disponibili al prezzo di €279 (IVA incl.) su apple.com/it/store e nell’app Apple Store negli Stati Uniti e in oltre 30 Paesi e aree geografiche a partire da venerdì 22 settembre.

Gli EarPods (USB‑C) possono essere ordinati oggi al prezzo di €19 (IVA incl.) su apple.com/it/store e nell’app Apple Store negli Stati Uniti e in oltre 30 Paesi e aree geografiche.

È possibile richiedere gratuitamente un’incisione sugli AirPods Pro con emoji, nomi, iniziali e numeri solo sull’Apple Store online.

Chi si abbona per la prima volta, ha diritto a sei mesi gratis di Apple Music con l’acquisto di AirPods, AirPods Pro o AirPods Max. Per saperne di più, visitare apple.com/it/promo.

Per accedere a tutte le funzioni, gli AirPods Pro (2ª generazione) con custodia di ricarica MagSafe (USB-C) devono essere abbinati a un dispositivo Apple con l’ultima versione del sistema operativo.

Oltre alle funzioni Audio adattivo, Rilevamento conversazione e Volume personalizzato, con iOS 17 la linea AirPods si arricchirà di ulteriori novità, come la possibilità di disattivare e riattivare il microfono, per avere maggiore controllo durante le chiamate, o i miglioramenti alla funzione Passaggio automatico.

