Apple: ecco i nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Plus

Apple ha annunciato iPhone 15 e iPhone 15 Plus, con il nuovissimo vetro posteriore a infusione di colore in una splendida finitura opaca e un nuovo profilo smussato sul guscio in alluminio.

Disponibili con display da 6,1" e da 6,7", iPhone 15 e iPhone 15 Plus hanno la Dynamic Island, un modo innovativo per interagire con gli avvisi importanti e le attività in tempo reale. L’elegante esperienza si espande e si adatta in modo fluido così l’utente può seguire le indicazioni stradali in Mappe e controllare facilmente la musica; grazie all’integrazione con le app di terze parti, può ricevere aggiornamenti in tempo reale sui servizi di food delivery o di car sharing, sui risultati delle partite, sugli itinerari di viaggio e tanto altro. Il display Super Retina XDR è perfetto per guardare contenuti, seguire in streaming gli allenamenti di Apple Fitness+ e giocare ai videogame. Il livello di luminosità HDR di picco ora arriva fino a 1600 nit per foto e video HDR ancora più incredibili. E nelle giornate di sole, la luminosità di picco all’aperto arriva fino a 2000 nit, il doppio rispetto alla generazione precedente.



Il sistema evoluto di fotocamere su iPhone 15 e iPhone 15 Plus permette di immortalare i momenti della vita di tutti i giorni e i ricordi più cari. La fotocamera principale da 48MP regala foto e video nitidi catturando ogni minimo dettaglio con un sensore quad-pixel e il 100% di Focus Pixels, per un autofocus veloce. Sfruttando la potenza della fotografia computazionale, la fotocamera principale offre agli utenti una nuova super-alta risoluzione da 24 MP, che offre un'incredibile qualità d'immagine con una dimensione pratica dei file, ideale per l'archiviazione e la condivisione. Grazie all’intelligente integrazione tra hardware e software, un’ulteriore opzione di teleobiettivo 2x offre tre tipi di zoom di qualità ottica (0,5x, 1x, 2x) per la prima volta su un sistema a doppia fotocamera su iPhone.

La velocità e l’efficienza del chip A16 Bionic offrono ai modelli iPhone 15 e iPhone 15 Plus prestazioni elevate, alimentando la Dynamic Island, le funzioni di fotografia computazionale e tanto altro. Con due high-performance core per un risparmio energetico del 20% e quattro high-efficiency core, la CPU 6-core è più veloce della generazione precedente ed è in grado di svolgere facilmente le operazioni più complesse garantendo allo stesso tempo una straordinaria durata della batteria. La GPU 5-core ha il 50% di banda di memoria in più per prestazioni grafiche incredibili per guardare film in streaming e per giocare. Un nuovo Neural Engine 16‑core, che esegue quasi 17.000 miliardi di operazioni al secondo, consente calcoli di machine learning ancora più veloci per app di terze parti ed esperienze on-device come le trascrizioni della Segreteria in diretta su iOS 17, proteggendo contemporaneamente privacy e sicurezza con Secure Enclave.





La linea iPhone 15 offre nuovi pratici modi di ricaricare i dispositivi, trovare gli amici in luoghi affollati e restare in contatto anche in viaggio. Entrambi i modelli utilizzano il connettore USB‑C, uno standard universalmente accettato per la ricarica e il trasferimento dei dati, e con lo stesso cavo è possibile ricaricare iPhone, Mac, iPad e i nuovi AirPods Pro (2ª generazione). È anche possibile ricaricare gli AirPods o Apple Watch direttamente dall’iPhone con il connettore USB-C. Entrambi i modelli supportano MagSafe e soluzioni future per la ricarica wireless Qi2.

iPhone 15 e iPhone 15 Plus hanno iOS 178, il sistema operativo che rende iPhone ancora più intuitivo e personale, e include nuove funzioni tra cui:

L’app Telefono è stata aggiornata con Poster di contatto, che consente di personalizzare il nostro aspetto così come appare ai contatti che ci chiamano, e Segreteria in diretta, che sfrutta la potenza del chip A16 Bionic per visualizzare la trascrizione in tempo reale sul dispositivo quando qualcuno ci lascia un messaggio in segreteria; è anche possibile rispondere alla chiamata mentre l’altra persona sta registrando il messaggio.

Messaggi offre una nuova esperienza con gli adesivi, una funzione di ricerca più potente, la trascrizione dei messaggi audio e Tutto bene, che consente di avvisare in automatico amici e parenti quando arriviamo a destinazione sani e salvi.

NameDrop offre un nuovo modo di utilizzare AirDrop per condividere più facilmente le informazioni di contatto semplicemente avvicinando due iPhone. Lo stesso gesto permette di condividere altri contenuti via AirDrop.

StandBy offre un’esperienza personalizzabile a tutto schermo con informazioni a colpo d’occhio pensate per essere visibili a distanza quando iPhone è di lato e in carica. Con il supporto per le attività in tempo reale, Siri, le chiamate in arrivo e le notifiche più grandi, StandBy è la soluzione ideale quando si posiziona il dispositivo sulla scrivania, sul comodino o sul piano della cucina.

iOS 17 offre numerosi altri aggiornamenti tra cui Diario,9 una nuova app che aiuta a riflettere ed esprimere gratitudine tramite la scrittura di un diario, miglioramenti ad autocorrezione e Dettatura, un livello di protezione superiore per Navigazione privata in Safari, la condivisione di password e passkey con Portachiavi iCloud, il riconoscimento degli animali domestici nell’app Foto e tante altre funzioni.







iPhone 15 e iPhone 15 Plus sono progettati pensando all’ambiente. Mentre Apple prosegue verso l’obiettivo di rendere ogni prodotto a impatto zero entro il 2030, dal design alla produzione, fino all’utilizzo da parte dell'utente, l’azienda sta privilegiando l’impiego di energia elettrica pulita nell’intera filiera e sta progettando i prodotti con materiali riciclati e a basse emissioni di gas serra. iPhone 15 e iPhone 15 Plus ora usano ancora più materiali riciclati. E per la prima volta l’iPhone usa cobalto 100% riciclato per la batteria e il 100% di rame riciclato nella scheda logica, nel cavo del Taptic Engine e nelle bobine di ricarica a induzione nel MagSafe. Inoltre, entrambi i modelli hanno il 75% di alluminio riciclato nel guscio, il 100% di terre rare riciclate nei magneti e il 100% di oro riciclato nel connettore USB‑C, così come l’oro delle placcature e lo stagno delle saldature di vari circuiti stampati. I modelli della linea iPhone 15 soddisfano gli elevati standard di efficienza energetica definiti da Apple e sono privi di mercurio, PVC e berillio. Oltre il 99% del packaging è composto da fibre, il che avvicina Apple all’obiettivo di eliminare la plastica da tutti i suoi imballaggi entro il 2025.

Prezzi e disponibilità

iPhone 15 e iPhone 15 Plus saranno disponibili nei colori rosa, giallo, verde, blu e nero e nei modelli da 128GB, 256GB e 512GB a partire da €979 o €40,79 al mese e €1.129 o €47,04 al mese, rispettivamente.

Apple offre ottimi modi per risparmiare e passare all’ultimo modello di iPhone. È possibile ottenere un credito fra i €240 e €760 con la permuta di un iPhone 11 o di un modello successivo per l’acquisto di iPhone 15 e iPhone 15 Plus sull’Apple Store Online o in un Apple Store. Per una valutazione del proprio dispositivo e per consultare i termini e le condizioni, è possibile visitare la pagina apple.com/shop/trade-in.

In oltre 40 Paesi e aree geografiche, tra cui Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti, sarà possibile preordinare iPhone 15 e iPhone 15 Plus a partire dalle ore 5:00 PDT di venerdì 15 settembre, con disponibilità da venerdì 22 settembre.

iPhone 15 e iPhone 15 Plus saranno disponibili a Macao, in Malesia, Turchia, Vietnam e in altri 17 Paesi e aree geografiche a partire da venerdì 29 settembre.

Il portafoglio MagSafe FineWoven e la custodia MagSafe FineWoven saranno entrambi disponibili a un prezzo di €69 per la linea iPhone 15 in cinque nuovi colori: nero, grigio talpa, mulberry, blu Pacifico ed evergreen. Oltre alla custodia trasparente per iPhone 15 e iPhone 15 Plus a un prezzo di €59, sarà disponibile anche una custodia MagSafe in silicone a un prezzo di €59 nei colori nero, blu tempesta, clay, rosa chiaro, guava, orange sorbet, verde Cipro e winter blue.

iOS 17 sarà disponibile gratuitamente come aggiornamento software a partire da lunedì 18 settembre.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita