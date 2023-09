Back to school con il traduttore vocale universale Vasco Electronics

Con l'inizio di ogni nuovo anno scolastico, emergono nuove sfide per gli studenti chiamati alla padronanza delle lingue straniere, indispensabile in un mondo sempre più interconnesso e globalizzato.

Nel corso degli anni, sono sempre di più gli strumenti utili ed efficaci a supportare l’insegnamento e l’apprendimento di una lingua straniera. Tra questi, spicca Vasco Electronics con il suo Vasco Translator V4, l’ultimo traduttore vocale universale dotato di intelligenza artificiale che offre la tecnologia all’avanguardia dei propri device per consentire il raggiungimento di un livello madrelingua supportando fino a 108 lingue per tradurre voce, foto e testi.







Inoltre, grazie alla Learning app, l’applicazione progettata sul metodo delle flashcard per guidare l’utente nell’apprendimento di nuovi vocaboli e di una pronuncia corretta da vero madrelingua, sarà possibile imparare con semplicità nuove lingue e nuove espressioni utili per qualsiasi occasione, un metodo rivoluzionario da affiancare alla didattica tradizionale, risultando molto utile anche a chi approccia per la prima volta una nuova lingua, in grado di garantire traduzioni con accuratezza pari al 96% con connessione ad Internet illimitata e gratuita in 200 paesi.

La user experience semplice e intuitiva offerta dall’app motiva l’utente ad apprendere in maniera continuativa, mostrando i progressi raggiunti nel tempo e garantendo aggiornamenti costanti per approfondire sempre più la conoscenza linguistica. Questo offre innumerevoli vantaggi: dalla possibilità di apprendere in maniera “smart” ovunque ci si trovi, dalla fermata dell’autobus o in viaggio in treno, ai momenti di attesa prima di un incontro, alla possibilità di apprendere quando e dove si vuole, risparmiando ingenti quantità di denaro destinate a corsi di lingua.

Vasco Translator V4 è disponibile ad un prezzo di 389 euro e può essere acquistato usufruendo del Bonus Docenti, valido presso il reseller autorizzato Vasco Elettronica Elettronova a Roma disponibile per consegne in tutta Italia, e disponibile sul sito https://vasco-electronics.it/bonus-docenti.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita