PocketBook Verse: nasce una nuova generazione di ereader

È l’anno delle novità per PocketBook che ha presentato ufficialmente Verse e Verse Pro: due nuovi e-reader da 6” estremamente compatti e versatili che ampliano ulteriormente, per la quarta volta consecutiva nel 2023, la gamma già molto estesa di lettori elettronici del produttore svizzero.



Il modello di punta PocketBook Verse Pro può contare su uno schermo E Ink Carta™ con una risoluzione HD da 1072x1448 e 300 PPI che si avvicina per nitidezza a quella di una pagina stampata. Zero riflessi alla luce del sole e impermeabilità di grado IPX8 ne fanno un perfetto compagno di letture all’aperto o addirittura durante un bagno rilassante.

Contribuisce a proteggere gli occhi la funzione SMARTlight, disponibile in modalità manuale o automatica, che permette di regolare la luminosità dello schermo e la temperatura della scala di grigi per non affaticare la vista in diverse condizioni di visibilità

Per sfogliare le pagine di un libro si può utilizzare lo schermo tattile capacitivo oppure i pratici pulsanti meccanici collocati alla base del lettore, che ha dimensioni compatte (soli 108 x 156 x 7,6 cm) e un design ergonomico pensato per facilitare la gestione del dispositivo con una sola mano.







La funzione Text-to-Speech trasforma qualsiasi testo in una traccia audio in 26 lingue differenti. Per passare dalla lettura all’ascolto di un libro bastano due clic: l’e-reader inizia a leggere utilizzando voci naturali per mantenere le sfumature del testo.

Il device supporta anche 6 tra i più diffusi formati audio per l’ascolto di audiolibri (M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP) e si connette rapidamente a cuffie, altoparlanti e altri sistemi audio wireless tramite Bluetooth.

PocketBook Versa Pro pesa solo 186 grammi, ha una memoria interna da 16 GB e 512 MB di RAM. È disponibile nei colori Azure e Passion Red a un prezzo di 169 euro.



Il fratello minore PocketBook Verse ha uno schermo tattile capacitivo E Ink Carta™ con una risoluzione da 758 x 1024 a 212 PPI. La memoria interna scende a 8GB, sufficienti comunque per archiviare migliaia di libri, ma i lettori più esigenti possono utilizzare schede di memoria micro SD fino a 128 GB. Quanto basta per espandere la propria biblioteca virtuale fino a 15 mila e-book, a seconda del formato e della qualità di ogni file scaricabile.

Anche questo e-reader supporta la funzione SMARTlight, che consente di regolare la tonalità di colore della pagina in tempo reale e senza interrompere la lettura. Il device supporta 25 formati libro e grafici e sfrutta la compatibilità con i servizi digitali delle biblioteche grazie al supporto Adobe DRM. Così è ancora più facile prendere in prestito i libri online.

È anche possibile sfruttare gli 11 dizionari precaricati ed scaricare gratuitamente 42 ulteriori combinazioni linguistiche per utilizzare PocketBook Verse come strumento per imparare una nuova lingua oppure per migliorare le proprie competenze linguistiche. Disponibile nei colori Bright Blue e Mist Gray, PocketBook Verse è in vendita a un prezzo di 129 euro.







