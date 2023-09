YouTube ha annunciato i nuovi prodotti di IA generativa

La app mobile YouTube Create per semplificare la produzione video: per aiutare chiunque a creare e condividere video direttamente su YouTube, oggi la piattaforma ha lanciato una nuova app mobile chiamata YouTube Create, progettata per consentire ai creator di iniziare con una suite di strumenti di produzione per modificare i propri Shorts, video più lunghi o entrambi.

L'app offre strumenti di editing video tra cui precision editing e trimming, sottotitoli automatici, funzionalità di voiceover e accesso a una library di filtri, effetti, transizioni e musica royalty-free con tecnologia di beat matching, in modo che i creator meno esperti possano produrre i loro video su YouTube con più facilità.

Durante lo sviluppo di YouTube Create, YouTube si è confrontata con più di 3.000 creator.

YouTube Create è gratuito ed è attualmente in versione beta su Android in una selezione di mercati tra cui Stati Uniti, Germania, Francia, Regno Unito, Indonesia, India, Corea e Singapore.