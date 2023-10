“Niente da nascondere”, la trasparenza di iliad si vede anche nelle nuove SIM Express

iliad ha lanciato le nuove SIM per il canale Express in una veste rinnovata. iliad racconta così agli utenti uno dei suoi valori distintivi: la trasparenza.

La novità non è solo nel packaging: con le nuove SIM disponibili nel canale Express gli utenti avranno libertà di scelta dell’offerta mobile. Il costo della SIM è di €9,99, corrispondente al costo di attivazione, con la possibilità di scegliere in base alle proprie esigenze quale offerta mobile iliad sottoscrivere.

Ad esempio, l’offerta Giga 150, con 150 giga e 5G incluso, minuti e SMS illimitati a €9,99 al mese, Giga 100 con 100 giga, minuti e sms illimitati a €7,99 oppure l’offerta Dati 300 per chi ha esigenza di un’ampia disponibilità di connettività dati con 300 giga a €13,99 al mese, oppure l’offerta Voce, pensata per chi invece non usa la connessione dati, con minuti e sms illimitati e 40 mega a €4,99 al mese. Tutte le offerte sono senza vincoli, senza costi nascosti e con prezzo garantito per sempre.







Per utilizzare l’offerta scelta, sarà semplicemente necessario seguire il processo di sottoscrizione online disponibile su iliad.it/attiva ed effettuare una ricarica di un importo sufficiente a coprire il costo del primo mese. La ricarica può essere effettuata al momento dell’attivazione oppure in un secondo momento presso tutti i punti vendita iliad, e online.

L’operatore riconferma per tutti i nuovi utenti la possibilità di accedere alle offerte iliad grazie al canale di distribuzione iliad Express presente nelle più note catene di Supermercati e Ipermercati, Store di elettronica di consumo e Bookstore.

Per conoscere tutti gli iliad Express presenti in Italia e gli oltre 6.000 punti vendita iliad sul territorio visita: https://puntivendita.iliad.it/map.

