realme 11 5G, in arrivo il nuovo smartphone che rivoluziona la fascia media

realme ha rilasciaro ulteriori dettagli sul suo prossimo prodotto, il realme 11 5G, che verrà lanciato ufficialmente il 25 ottobre.

Il nuovo realme 11 5G prosegue le capacità fotografiche ad alta risoluzione della serie realme 11 Pro, con il sensore Samsung ISOCELL HM6 con una risoluzione fino a 108MP e un sensore di grandi dimensioni di 1/1,67 pollici. Il nuovo smartphone è in grado di offrire immagini più nitide per far sì che gli utenti possano raccontare il proprio quotidiano attraverso questa fotocamera, catturando qualsiasi dettaglio.

Inoltre, il realme 11 5G è dotato della stessa tecnologia di zoom in-sensor presente nella serie realme 11 Pro, che supporta la modalità zoom-in lossless 3x, offrendo agli utenti una nuova prospettiva nella fotografia mobile.

Con la fotocamera da 108MP e lo zoom in-sensor 3x integrato, il realme 11 5G stabilisce un nuovo standard per questo segmento e offre ai clienti un'esperienza fotografica mobile all'avanguardia.

Il realme 11 5G guida la concorrenza con una rarità nel segmento: la ricarica SUPERVOOC da 67W, che ha migliorato significativamente la velocità dal tradizionale 33W a 67W. Grazie a questa potente configurazione, il realme 11 5G è in grado di caricare la sua batteria di lunga durata da 5000 mAh al 50% in soli 17 minuti. Con la potente carica SUPERVOOC da 67W, gli utenti non avranno più bisogno di caricare il telefono spesso e a lungo.

L'arrivo del realme 11 5G, con la sua combinazione competitiva di fotocamera da 108MP e ricarica SUPERVOOC da 67W, romperà lo standard di fascia media, portando l'utente a un’esperienza ancora una volta migliore.

