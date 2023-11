Sony amplia la propria famiglia di display professionali BRAVIA 4K

Sony ha annunciato l'espansione della propria line-up di Display professionali BRAVIA 4K con l'introduzione dell'essenziale serie EZ20L , che completa il portafoglio adatto agli ambienti commerciali. Con un'ampia varietà di scelta per soddisfare un insieme di requisiti e budget, i display professionali 4K BRAVIA di Sony ora supportano utilizzi high-end, mid-range, standard ed entry-level.

La serie EZ20L 4K, ideale per le applicazioni corporate e retail, offrirà dimensioni che variano da 43 a 75 pollici. È costruita sulla base della solida praticità, flessibilità di installazione, qualità delle immagini e sostenibilità comuni a tutti i prodotti della linea di Display professionali BRAVIA di Sony. Come offerta introduttiva della line-up, i modelli EZ20L offriranno funzionalità professionali essenziali tra cui impostazioni professionali semplificate per configurazione e manutenzione agevoli, nonché supporto RS-232C e controllo IP standard, funzionamento 16/7 e 350 nit di luminosità per un'elevata luminosità in spazi interni.

La line-up di EZ20L è costituita da:

FW-75EZ20L (75 pollici)

FW-65EZ20L (65 pollici)

FW-55EZ20L (55 pollici)

FW-50EZ20L (50 pollici)

FW-43EZ20L (43 pollici)

Le ulteriori caratteristiche d evidenziare nella serie EZ20L includono un’app di Digital Signage BRAVIA gratuita e pre-installata, funzionalità di blocco per disabilitare gli input, mirroring integrato direttamente dal dispositivo dell'utente, una cornice sottile, opzioni di installazione flessibili, un ampio angolo di visione, un potente Processore X1 4K, 4K X-Reality PRO per scalare facilmente il contenuto nonché funzionalità di sostenibilità tra cui l'uso di materiali in plastica riciclata, imballaggio ecologico e modalità di risparmio energetico.

In Europa, i Display professionali 4K EZ20L saranno disponibili da dicembre (43'' e 50'') e gennaio (55'', 65'' e 75''). La nuova serie offre una garanzia PrimeSupport di 3 anni di serie che può essere acquistata tramite distribuzione, rivenditori e canali diretti.

