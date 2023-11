Ritmo, movimento, colore: il Calendario Epson 2024 è "Spectacular"

Si rinnova il tradizionale appuntamento del Calendario Epson, dedicato per la quarta edizione consecutiva all'illustrazione: si intitola Spectacular e porta la firma del pluripremiato duo artistico italiano Balbusso Twins, che opera a livello internazionale nei campi dell'illustrazione, arte e design. Al centro dei dodici mesi del 2024 viene celebrata la figura umana, esaltandola con la forza espressiva delle coinvolgenti e vibranti composizioni geometriche.

"Il nostro punto di riferimento - raccontano Anna ed Elena Balbusso - è stata la famosa scultura "Forme uniche della continuità nello spazio" dell'artista futurista Umberto Boccioni, che rappresenta la velocità e il dinamismo. Con quell'opera in mente, abbiamo creato delle composizioni nelle quali geometrie, pattern, cerchi e linee si relazionano con il corpo umano in movimento creando "spazi astratti" che stimolano la visione."

Anna ed Elena Balbusso, in arte "Balbusso Twins", vivono e lavorano a Milano e sono un pluripremiato duo artistico italiano che opera a livello internazionale nei campi dell'illustrazione, arte e design.

Le loro opere sono state pubblicate da importanti editori e aziende in tutto il mondo, mentre i loro clienti includono giornali e riviste quali The Economist, The New Yorker magazine, The New York Times, Reader's Digest e Corriere Della Sera. Hanno illustrato più di 50 libri e ottenuto oltre 100 premi e riconoscimenti internazionali, tra i quali diverse Gold, Silver Medals e Best of Show dalle prestigiose Society of Illustrators di New York e di Los Angeles, il V&A Illustration Awards Best Book e il Premio Andersen Miglior Illustratore.

"Spectacular - afferma Silvia Macchi, Marketing Communications Manager di Epson Italia - è il quarto calendario Epson dedicato all'illustrazione e ci emoziona perché rappresenta perfettamente la bellezza e la vitalità della figura umana quando passione e impegno ne guidano l'azione, portando le persone a coltivare il proprio talento sino a superare ogni limite fisico. Dalla sinergia tra la creatività di Balbusso Twins e i sistemi di stampa professionale Epson nasce questa nuova "opera artigianale" capace ancora una volta di stupirci".

Il viaggio che il duo artistico Balbusso Twins ci regala - commenta Gianluca Folì, Art Director della collana dei calendari Epson dedicati all'illustrazione - pur essendo dei più classici, è distante da ogni stereotipica visione ed esalta con gusto e raffinatezza il sottile dialogo muscolare e strutturale delle meccaniche umane in un mix tradizionale, moderno e spettacolare.

Ad ogni mese la sua azione, ma anche il suo aggettivo: ogni disciplina illustrata porta con sé una caratteristica distintiva.

Si parte con gennaio - Appassionato - che celebra la danza del flamenco in volte sinuose date dalle balze del vestito e dai movimenti dei ballerini. In febbraio - Ritmico - la danza prosegue con il tango, ballo argentino caratterizzato da eleganza e passionalità, come dimostrano le forme delle due figure quasi a rappresentare un corpo unico. Si arriva a marzo - Elegante - con la coppia danzante che richiama la leggerezza dei corpi che fluttuano simmetrici nell'aria, sospesi e assorti nel loro ritmo. Il mese di aprile - Fiducioso - raffigura due corpi che danno origine a una "S" stilizzata e leggermente inclinata, sospesi in volo e pronti a ricongiungersi nell'esercizio al trapezio. Si passa alle ginnaste del mese di maggio - Coordinato - dove predominano i cerchi, simbolo di perfezione e armonia, aspetti essenziali per questa disciplina. Stessa logica per il mese di giugno - Armonioso - caratterizzato da nastri che creano movimento e sono una sorta di estensione aggraziata delle braccia.

Luglio - Potente - ha cerchi concentrici, anelli posti l'uno dentro l'altro che richiamano l'omonima disciplina della ginnastica artistica. Tributo all'acqua e all'estate per il mese di agosto - Sincrono - con tre figure sinuose impegnate a nuotare fra le onde. Il mese di settembre - Energico - volge alla corsa, con l'atleta proiettato verso il traguardo: domina la scena un corpo raffigurato principalmente da segmenti orizzontali, che rappresentano molto bene il concetto del movimento. Stessa dinamica per ottobre - Veloce - dove il ciclista è impegnato nella corsa e dà l'idea dell'azione in divenire. Infine, novembre - Equilibrato - e dicembre - Coraggioso - sono dedicati agli sport invernali, con figure stilizzate e pronte a spiccare quasi il volo, spinte dalla forza del movimento.

