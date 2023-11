Amazon Black Friday Fun House: apre le porte un nuovo spazio per la settimana del Black Friday e il Natale

Dal 21 al 26 novembre, in occasione della settimana di Black Friday, Amazon annuncia l’apertura al pubblico dello spazio esperienziale Amazon Black Friday Fun House, un popup all’interno del quale i visitatori saranno accompagnati alla scoperta delle offerte di Black Friday e delle idee regalo per la prossima stagione natalizia, in un’atmosfera funky e retrò tipica degli anni ’80 e ‘90, all’insegna del gioco e del divertimento. Ogni ambiente della Amazon Black Friday Fun House è un’esperienza da vivere e un’occasione per lasciarsi ispirare dalle migliori idee per lo shopping natalizio, ospitate all’interno delle diverse aree tematiche. Ogni prodotto sarà accompagnato da un QR code che i visitatori potranno scansionare per scoprire tutte le informazioni direttamente su Amazon.it.

Alla scoperta della Amazon Black Friday Fun House

All’ingresso, nell’area Charity, gli ospiti avranno l’opportunità di scoprire le numerose iniziative di Amazon a supporto della comunità: grazie ad un QR Code si potranno scoprire tutti i prodotti delle organizzazioni no profit disponibili nella vetrina Amazon for Charity, o ancora Un click per la Scuola, l’iniziativa di Amazon a supporto delle scuole e della didattica.

I visitatori potranno poi scoprire l’area dedicata alla Fiat Nuova 500, 100% elettrica: i clienti potranno vivere un viaggio virtuale all’interno del museo automobilistico Casa 500 interamente dedicato al modello, percorrendo la storia della 500 dalla prima vettura del ’56 a quella di oggi, completamente elettrica. Grazie all’utilizzo della tecnologia degli Oculus, sarà possibile vivere un’esperienza immersiva, navigando per il museo a 360° con vista su La Pista 500 del Lingotto di Torino, interagendo nelle varie stanze e cliccando sui link che appariranno per vedere video e approfondimenti per scoprire tutte le caratteristiche e la storia della 500. Per chi fosse interessato, sarà inoltre possibile vivere l’esperienza di un appuntamento nel metaverso per poter configurare in diretta la propria Nuova 500, con l’aiuto di un e-seller Fiat. In occasione dell’Amazon Black Friday Fun House, i clienti (di Milano e provincia) che acquisteranno Nuova Fiat 500 la potranno ricevere direttamente a domicilio grazie alla collaborazione del flagship store Fiat presso Stellantis &You di Milano.

Da qui si passa poi all’area bar dove i visitatori potranno degustare i prodotti di Casa Sant’Orsola, simbolo del Made in Italy e tra le più grandi aziende vinicole italiane a conduzione familiare. Attiva dal 1947, oggi la grande offerta della Fratelli Martini si struttura attraverso varie etichette come Casa Sant’Orsola, Canti, Lo Zoccolaio e Elèm capaci di rappresentare l’italianità sulle tavole di tutto il mondo.

L’area Gaming è il luogo dove la spensieratezza e la voglia di giocare diventano protagoniste. Ispirato ai giochi Arcade come Pac-Man, Space Invaders e Tetris, questo ambiente offre un momento magico per divertirsi insieme. In questa area sarà anche possibile scoprire la Top 10 Toys 2023, già disponibile su Amazon.it/toptentoys2023: i prodotti sono stati selezionati in base alle parole chiave più ricercate su Amazon.it e valutati almeno 4 stelle dai clienti. La Top 10 Toys include idee regalo originali per ogni età e fascia di prezzo, dai giocattoli più amati di questa stagione, come Barbie, ai classici senza tempo come Playmobil e Lego, passando per i franchise più amati di sempre come Star Wars. All’interno dell’area gaming, i clienti potranno inoltre mettere alla prova la propria abilità grazie ad una gru meccanica con cui provare a pescare una confezione di preservativi SKYN Original.

Dopo intrepide partite ai videogiochi e idee regalo esclusive, gli ospiti potranno gustare un sano snack visitando l’area Amazon Fresh dedicata al servizio di consegna della spesa in giornata di Amazon.it, disponibile per i clienti Amazon Prime di Milano, Torino, Roma, Bologna, Bergamo e Busto Arsizio.

L’Area Beauty sarà l’occasione per esprimere la propria personalità attraverso l’hair-styling: un salone di bellezza firmato Fanola - marchio professionale di prodotti per la cura dei capelli, trend setter e social native con una forte community internazionale di brand lovers con cui interagisce costantemente sui principali canali digitali. Il corner colorato, con cui il brand afferma il suo animo vivace e creativo, sarà il luogo perfetto per provare nuovi look e acconciature attraverso le mani di esperti del settore. Fanola offrirà, infatti, la possibilità di giocare e divertirsi con varie tipologie di styling, pensate appositamente per ogni ospite, esaltandone le caratteristiche e peculiarità. Grazie all’eccellenza tecnica e a prodotti innovativi e versatili, si potrà sperimentare ed esprimere una creatività non convenzionale, garantendo un effetto WOW.

L’area Made in Italy è dedicata alla vetrina Made in Italy di Amazon.it, grazie alla quale i clienti possono scoprire l’impegno di Amazon a supporto delle piccole e medie imprese italiane. Qui i visitatori potranno lasciarsi ispirare da tante idee regalo e scoprire l’arte della decorazione dei panettoni della Pasticceria Fraccaro 1932, un’azienda familiare alla quarta generazione, specializzata dal 1932 nella produzione di dolci lievitati fatti con lievito madre e materie prime naturali e di alta qualità. Sarà questa l’occasione perfetta per scoprire i segreti di un vero pastry chef che, durante tutta la settimana, decorerà gli esclusivi panettoni Fraccaro e farà scoprire prodotti unici, tutti da assaporare.

Le vetrine esterne della Amazon Black Friday Fun House ospiteranno una selezione di prodotti in offerta per la settimana di Black Friday e diverse idee regalo per la stagione natalizia, divise per fasce di prezzo. Una vetrina sarà dedicata ad Alexa che ha scelto proprio questa occasione speciale per festeggiare il suo quinto compleanno in Italia. Nell’area Alexa, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire i dispositivi Echo più amati dai clienti, come Echo Show 15, Echo Show 10, Echo Pop ed Echo Studio, insieme alle nuove funzionalità disponibili per Alexa.

