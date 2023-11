Fino a 400€ di cashback per l’acquisto di un TV BRAVIA e una Soundbar di Sony

Al via fino al 31 gennaio la promozione di Sony per l’acquisto di un TV BRAVIA - da 55 pollici o superiore - e di una soundbar, per ottenere un rimborso fino a 400€. ​

L’acquisto dei due prodotti non dovrà necessariamente avvenire nello stesso momento, ma potrà essere effettuato separatamente, anche presso due differenti rivenditori autorizzati ​ aderenti all'iniziativa purché entro il periodo di validità della promozione.

L’ammontare del cashback varierà a seconda della combinazione dei prodotti acquistati, (min. 200€, max. 400€).

La richiesta di rimborso dovrà essere eseguita a partire da 30 giorni dalla data di acquisto: basterà inviare lo scontrino unico ​ (se i prodotti sono stati acquistati insieme) o i due scontrini separati (se i prodotti sono stati comperati separatamente e in tempi diversi) dell’acquisto di un TV ​ e di una Soundbar di Sony, tra i modelli elencati in promozione, previa registrazione dei prodotti sul sito www.sony.it/My_Sony

La promozione è valida dal 1 novembre 2023 al 31 gennaio 2024 inclusi, presso i rivenditori aderenti.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita