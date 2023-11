Airbnb, trante novità in arrivo

Su Airbnb sono presenti oltre 7 milioni di annunci in tutto il mondo. Ogni spazio è unico nel suo genere, e questa varietà è uno dei punti di forza della piattaforma. Tuttavia, con un’offerta così varia, non è sempre facile orientarsi. Questo è il motivo principale per cui molti preferiscono prenotare una camera d'hotel anziché un alloggio su Airbnb.

Per aiutare gli ospiti a capire esattamente se gli spazi che desiderano prenotare possono soddisfare le loro esigenze, Airbnb ha presentato oggi tre importanti novità:

· Amati dagli ospiti: una collezione composta dai 2 milioni di alloggi più apprezzati su Airbnb in base a valutazioni, recensioni e affidabilità dell'host.

· Valutazioni e recensioni rinnovate: un nuovo design della pagina delle valutazioni e nuove funzionalità, per mostrare in modo più efficace agli ospiti la qualità di ogni spazio.

· Scheda degli Annunci: nuovi strumenti che consentono agli host di gestire al meglio gli annunci e di mettere in risalto le informazioni più importanti per gli ospiti, incluso un tour fotografico basato sull’intelligenza artificiale.

Amati dagli ospiti

Il modo migliore per trovare un alloggio fantastico è sapere quali sono quelli che piacciono di più. Amati dagli ospiti è una collezione composta dai 2 milioni di annunci più apprezzati su Airbnb in base a valutazioni, recensioni e dati sull'affidabilità dell'host di oltre 500 milioni di soggiorni.

· Valutazioni e recensioni fantastiche: gli alloggi inclusi nella collezione Amati dagli ospiti hanno recensioni eccellenti con una valutazione media di oltre 4,9 stelle. Inoltre, hanno punteggi elevati in categorie quali facilità di check-in, pulizia, accuratezza dell'annuncio, comunicazione con l'host, posizione e rapporto qualità prezzo.

· Affidabilità eccezionale: questi annunci sono particolarmente affidabili. Infatti, la media di cancellazioni da parte degli host e di problemi legati alla qualità che hanno richiesto l'intervento del team di assistenza clienti è in media dell'1%.

· Facili da trovare: gli alloggi inclusi nella collezione sono disponibili in tutto il mondo e immediatamente riconoscibili sulla piattaforma. Basta cercare il nuovo badge nei risultati di ricerca e nella pagina dell'annuncio, oppure applicare il filtro dedicato.

Quasi due terzi di questi spazi sono proposti da Superhost, che godono già di un'ottima reputazione per i loro elevati standard di ospitalità.

Valutazioni e recensioni rinnovate

Il numero di recensioni lasciate dagli ospiti per i loro soggiorni su Airbnb supera i 371 milioni. Questi feedback sono preziosissimi per capire la qualità di un alloggio. Tuttavia, a volte gli ospiti non riescono a trovare ciò che fa al caso loro e le informazioni sulla pagina delle valutazioni sono limitate. Perciò Airbnb l’ha ripensata includendo tre nuove funzionalità che facilitano la lettura delle recensioni e le rendono più utili.

· Classificazione delle recensioni: ora gli ospiti possono ordinare le recensioni in base alla data di pubblicazione o alla valutazione, in modo da trovare facilmente quelle più pertinenti.

· Ripartizione delle valutazioni: un nuovo grafico che mostra il numero di recensioni per ogni valutazione, da 1 a 5 stelle, così gli ospiti possono farsi un'idea di quante persone sono rimaste soddisfatte del soggiorno o meno.

· Recensioni più dettagliate: ulteriori informazioni sull'ospite e sul suo soggiorno, ad esempio la località di provenienza, la durata della prenotazione e se ha viaggiato con familiari, animali domestici o in gruppo.

La scheda Annunci

Gestire gli annunci è uno dei compiti più importanti dell'attività di host, perché è tramite l’annuncio che è possibile mostrare agli ospiti il valore del proprio alloggio: gli annunci con più dettagli possono ricevere fino al 20% di prenotazioni in più. Tuttavia, a molti annunci mancano informazioni rilevanti per gli ospiti, e non per colpa degli host che non hanno voluto aggiungerle, ma perché farlo era troppo complesso e poco intuitivo. Ecco perché Airbnb ha creato la scheda Annunci, che include una serie di nuovi strumenti che consentono agli host di gestire al meglio gli annunci e di mettere in risalto le informazioni più importanti.

· Editor degli annunci: un’interfaccia dal design rinnovato che permette agli host di aggiungere facilmente informazioni sullo spazio come i servizi offerti, il numero e il tipo di letti e altro ancora, nonché di modificare la guida per l'arrivo includendo utili dettagli per il check-in.

· Tour fotografico basato sull'intelligenza artificiale: gli host possono creare all'istante una galleria nella quale le foto vengono suddivise per stanza, in modo che gli ospiti possano capire meglio la disposizione dell'alloggio. Queste composizioni vengono realizzate grazie a uno strumento sviluppato ad hoc da Airbnb, basato sull'intelligenza artificiale addestrata con oltre 100 milioni di immagini, che analizza le foto e che in pochi secondi le assegna in base a 19 tipologie diverse di stanze. Gli host possono modificare il loro tour fotografico in qualsiasi momento e aggiungere servizi a ogni stanza.

· Integrazione degli smart lock: gli host possono collegare le loro serrature intelligenti, purché compatibili, all'account Airbnb e generare automaticamente un codice di accesso univoco per ogni prenotazione. In questo modo, gli ospiti ricevono i codici d'accesso direttamente nell'app di Airbnb prima dell’arrivo. Questa operazione di integrazione verrà lanciata negli Stati Uniti e in Canada entro la fine dell'anno grazie al supporto di alcuni smart lock di Schlage, August e Yale.

Ulteriori aggiornamenti per gli host

Oltre alla nuova scheda Annunci, la 2023 Winter Release prevede altre novità in grado di facilitare l'attività di host.

· Visibilità dei prezzi: per aiutare gli host a capire esattamente quanto pagano gli ospiti, le tariffe che impostano includeranno i costi del servizio. La visibilità dei prezzi aggiornata sarà disponibile a inizio del prossimo anno.

· Confronto dei prezzi: gli host possono paragonare le loro tariffe con quelle di alloggi simili direttamente nel calendario, monitorando più facilmente le tendenze locali dei prezzi.

· Nuova scrivania dei guadagni: per offrire agli host una panoramica dettagliata dei loro guadagni, Airbnb ha rinnovato la relativa scrivania includendo un'analisi dei pagamenti passati e futuri, report personalizzabili, filtri e ricerche.

· Nuove opzioni per i compensi dei co-host: gli host possono ora condividere i guadagni con i co-host in due modi: condividendo con loro le spese di pulizia pagate dall'ospite o aggiungendo a questo importo una percentuale della prenotazione.

· Nuovo sistema di messaggistica per co-host: host e co-host possono comunicare e coordinarsi per la gestione delle prenotazioni future direttamente tramite l'app, grazie alle nuove funzionalità della posta.

Gli host possono provare le nuove funzionalità fin da subito. L'integrazione degli smart lock sarà inclusa nel programma Anteprima Airbnb entro la fine dell'anno per gli alloggi situati negli Stati Uniti e in Canada. La visibilità dei prezzi aggiornata e il confronto prezzi saranno disponibili a inizio del prossimo anno.

