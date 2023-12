Panasonic presenta il nuovo processore multimediale destinato a trasformare le esperienze immersive

La creazione di esperienze immersive è in costante crescita in tutto il continente e Panasonic Connect Europe è lieta di annunciare che nel 2024 lancerà il primo di una nuova gamma di Media Processors progettati per una il mondo delle multiproiezioni. Ideale per esperienze immersive itineranti e per installazioni fisse, il dispositivo semplificherà i flussi di lavoro e fornirà contenuti di alta qualità per il settore del Location Based Entertainment utilizzando i proiettori Panasonic, riferimento del mercato professionale della videiproiezione.

Tradizionalmente, i server necessari alla gestione dei contenuti per le esperienze immersive vengono installati in sale dedicate, occupando spazio prezioso e con dispendio di cavi e alimentazione. Il nuovo Media Processor consente un nuovo approccio flessibile ed efficiente che si basa sul posizionamento dell’hardware necessario alla riproduzione dei contenuti accanto ai proiettori. In questo modo si eliminano i cablaggi e si garantisce la resilienza contro la perdita di segnale.

Il Media Processor combina la potenza di calcolo di un media server con la flessibilità di un lettore multimediale compatto ed economico, consentendo di proiettare contenuti su qualsiasi superficie, come schermi piatti e curvi, con funzionalità dome e 3D che si aggiungeranno nelle versioni future. Il nuovo Media Processor sarà disponibile in due formati. Un box hardware compatto per una comoda installazione al di fuori della sala media server e più a ridosso dei proiettori e una versione Intel Smart Display Module (SDM) per l'integrazione direttamente all’interno dei proiettori Panasonic dotati di SDM, per ulteriore semplificazione. Entrambe le versioni saranno rese disponibili in anteprima esclusiva all'ISE 2024 di Barcellona dal 30 gennaio al 2 febbraio.

Tutto ciò che riguarda il nuovo Media Processor è progettato per semplificare la vita degli operatori senza compromettere la qualità. Per le attrazioni turistiche riduce lo spazio di trasporto, velocizza i tempi di installazione e allestimento grazie alle sue funzionalità personalizzate, riduce al minimo la necessità di tecnici specializzati e consente agli utenti di trattare con un solo produttore in caso di domande o problemi. Per le installazioni fisse, inoltre, è possibile ridurre i costi eliminando la necessità di una sala server e di un cablaggio esteso, eliminando l'infrastruttura di backroom e offrendo più spazio per l'attrazione.

