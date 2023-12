Sony: aggiornamento gratuito del firmware che supporta il formato 21:9 ultra-wide per proiettori

Sony, azienda all'avanguardia nella tecnologia dei proiettori e dei display, offre un aggiornamento gratuito del firmware che supporta il formato 21:9 ultra-wide. Questo aggiornamento è destinato a trasformare il modo in cui i contenuti vengono visualizzati nelle riunioni di lavoro e nelle sessioni di collaborazione. Questo miglioramento sarà disponibile per l'attuale gamma di proiettori di fascia media a lenti intercambiabili di Sony, VPL-FHZ85 e VPL-FHZ80 , e per la serie di proiettori ultracompatti a lenti fisse VPL-PHZ61 e VPL-PHZ51 .

Formato 21:9: nuove forme di coinvolgimento visivo

Il formato 21:9 Ultrawide Full HD con supporto del segnale in ingresso di 2.560 x 1.080 apre le porte a una nuova dimensione di coinvolgimento visivo. Che si tratti della più recente presentazione aziendale, di una piattaforma di videoconferenza o della condivisione di contenuti dinamici, questo formato esteso offre agli utenti una maggiore immersione e versatilità.

Comunicazione migliorata attraverso le principali piattaforme di collaborazione video

Poiché il panorama aziendale è in continua evoluzione, la comunicazione e la collaborazione senza soluzione di continuità sono fondamentali. L'aggiornamento del firmware di Sony garantisce la compatibilità con i principali sistemi di collaborazione attuali, progettati per migliorare le riunioni e le presentazioni. Grazie al supporto del formato 21:9, gli utenti possono ora godere di una visione ampia e panoramica dei contenuti, migliorando le videoconferenze e le presentazioni per i partecipanti. Si tratta di una transizione da visualizzazioni anguste e ristrette a un'esperienza più ampia e coinvolgente.

Il supporto del formato 21:9 di Sony garantisce un panorama visivo ricco e spazioso per le applicazioni di collaborazione video. Che si tratti di una discussione di gruppo dinamica o di una presentazione che richiede la massima chiarezza, i proiettori di Sony offrono un'esperienza visiva straordinaria che lascia un impatto duraturo sul pubblico.

Questo aggiornamento del firmware amplia i principali elementi di differenziazione della proiezione di Sony, tra cui Reality Creation, che migliora la nitidezza, la risoluzione e la qualità complessiva di immagini, grafici o testi, e Ambiance, che misura la luminosità della stanza tramite un sensore di luce ambientale e calibra in modo ottimale le impostazioni visive aggiuntive. L'insieme di queste tecnologie, unite al formato 21:9, crea esperienze visive ancora più realistiche e coinvolgenti che aprono nuovi livelli di collaborazione.

Ayaka Banno, Projectors Business Planning & Product Marketing Manager, Sony Professional Displays & Solutions Europe commenta: "Questo aggiornamento del firmware testimonia il nostro impegno a rimanere all'avanguardia nell'innovazione visiva. Siamo entusiasti di poter offrire ai nostri clienti una dimensione più ampia alle esperienze di visione collaborativa su piattaforma, abbattendo le barriere di comunicazione tra i partecipanti agli eventi in loco, ibridi e remoti".

L'aggiornamento del firmware, che supporta il formato 21:9, è ora disponibile per i proiettori a obiettivo intercambiabile di fascia media VPL-FHZ85 e VPL-FHZ80 ed è previsto a fine dicembre 2023 per i proiettori a obiettivo fisso ultracompatti VPL-PHZ61 e VPL-PHZ51 . Per ulteriori informazioni, visitare il sito pro.sony/professional-projectors .

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita